Украинский волонтер, шоумен и политик Сергей Притула объявил о намерениях баллотироваться в мэры Киева. Мы же предлагаем вам узнать больше о карьерном пути Притулы, его личной жизни и первых шагах в политике.

Биографию Сергея Притулы и интересные факты из нее – читайте в материале 24 канала.

Важно Сергей Притула идет в мэры Киева

Биография Сергея Притулы – ранние годы

Родился будущий шоумен 22 июня 1981 года в городе Збараже Тернопольской области. Об этом маленьком городке фанаты Притулы слышали неоднократно, ведь шоумен вспоминает о нем постоянно.

Школу Сергей закончил с золотой медалью, учился преимущественно в Тернополе – в Академии народного искусства и Национальном экономическом университете.

Была в его жизни и попытка учиться за границей. В 19 лет он уехал в Лондон, но обучение быстро забросил. Поэтому в Великобритании Сергей Притула преимущественно работал – от строителя и до официанта.

В Украину он вернулся уже в 2001 году. Также с ранних лет начал работать на местном "Радио Тернополь". Параллельно с учебой также играл в КВН.

По-настоящему Сергей Притула стал известным во второй половине двухтысячных. Именно тогда он участвовал в проектах "Камеди клаб Украина", "Файна Юкрайна" и "Подъем".

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Личная жизнь Сергея Притулы

Сергей Притула был женат дважды. Впервые с Юлией Андрейчук, с которой познакомился еще в 2007 году в Тернополе.

У них есть общий сын Дмитрий – назван в честь отца Сергея. Дмитрию уже 12 лет, а после развода родителей он живет с папой. Сам Притула утверждает, что даже после развода у него с Юлией остались дружеские отношения.

Летом 2015 года Сергей Притула женился во второй раз. Его избранницей стала Екатерина Сопельник, родом из Донецка. У них есть 3-летняя дочь Соломия.

Что интересно, родной сестрой Екатерины Сопельник является Светлана Сопельник – сестра бывшего "регионала" Виталия Хомутынника. Сам Притула всегда напоминает, что все замечания к Хомутыннику следует отправлять ему лично, а не через его зятя.

Летом 2019 года мать жены Притулы устроила ДТП в Киеве. Женщина перепутала передачи и задом совершила наезд на мать с маленьким сыном. Оба выжили, но получили серьезные травмы.

К слову Женщина, которая сбила мальчика с мамой в Киеве, оказалась тещей Притулы и Хомутынника

Гражданская и политическая деятельность Притулы

С 2014 года, когда на востоке Украины началась война с Россией, Сергей Притула является одним из наиболее популярных в Украине волонтеров. Что интересно, именно тогда Притула впервые зарегистрировался в социальных сетях, чтобы собирать деньги для военных.

Сергей Притула вместе с "Вар'ятами" также регулярно отдают на войско и свои заработанные деньги. На них украинским военным покупают технику, оружие или средства защиты.

За свою активную гражданскую деятельность Сергей Притула награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени. Кроме того, он получил негосударственное звание Народного героя Украины.

Позже началась и политическая деятельность Сергея Притулы. Фактически она началась в 2019 году, когда волонтер объявил, что будет баллотироваться в Верховную Раду вместе с партией "Голос".

Сергей Притула был под 30 номером в списке партии, поэтому в парламент не попал. Хотя он до сих пор остается кандидатом в депутаты. Если, например, несколько людей сложат свои мандаты после выборов станут мэрами, в Раду может пройти Притула.

Впоследствии он заявил о намерении баллотироваться на местных выборах. На съезде партии 11 августа 2020 года Сергей Притула объявил, что идет кандидатом на пост мэра Киева.

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