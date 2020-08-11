Шоумен Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева. На выборах городского главы столицы Сергей Притула будет представлять партию "Голос", у которой есть своя фракция в Верховной Раде.

О своих политических амбициях Сергей Притула рассказал во время представления кандидатов в мэры крупных городов от партии "Голос". Об этом пишет 24 канал.

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Он подчеркнул, что ему не безразлично, что происходит в Киеве, где он живет с семьей. Сергей Притула заявил, что хочет видеть лучший Киев – чистым, лучшим, где люди не умирают в пробках.

Я понимаю, что единственная возможность изменить здесь что-то к лучшему – это взять личную ответственность за эти изменения. Поэтому я очень рад быть среди людей, берущих на себя ответственность и идущих на эти выборы. И я иду вместе с вами,

– заявил Сергей Притула.

После этих слов волонтер объявил, что будет баллотироваться на должность мэра Киева. Это заявление на собрании партии "Голос" встретили громкими аплодисментами.

"Я понимаю, что нам будет трудно. Ведь одни будут говорить, что таким, как мы, не место в политике. Как будто это дело для какой-то касты избранных. Это бред. Важно лишь то, готовы ли вы брать на себя ответственность перед обществом", – убежден политик.

Кроме того, он отметил, что часть людей также утверждает, что политика – это грязное дело. Впрочем Притула уверяет: если туда не будут идти честные люди, то она сама собой не очистится.

Я понимаю скепсис у людей, которые будут думать: "куда он идет". Но я хочу сказать следующее: я с большим удовольствием иду на эти выборы, ведь я иду на них не сам,

– подчеркнул Притула.

Он пообещал, что в случае своего избрания собирается делать историю успешного города Киева. Свою команду он пообещал представить чуть позже, но заверил, что там не будет фотографов, его кумовьев, институтских друзей или участников шоу "Варьяты".

Также Сергей Притула потроллил и бывшего главу партии Святослава Вакарчука. Волонтер заявил, что за год ему не надоест и он не сложит мандат.

"На этих выборах у нас все должно получиться. Я хочу, чтобы "Голос" стал платформой для честных людей. Чтобы мы завели их во власть по регионам. Когда нам это удастся на местных выборах, то на следующих парламентских именно мы должны стать платформой для объединения всех патриотических сил Украины", – заявил политик.

Кто может стать мэром Киева

По июльским опросам "Рейтинга", наиболее вероятным победителем выглядит действующий мэр Киева Виталий Кличко. Впрочем сравнительно высокие рейтинги имеют еще трое кандидатов, а значит они могут включиться в борьбу:

Виталий Кличко ("УДАР") – 41,7%;

Сергей Притула ("Голос") – 11,6%;

Ирина Верещук ("Слуга народа") – 9,4%;

Андрей Пальчевский (самовыдвиженец) – 9%.

Правда, некоторые политологи и социологи считают, что рейтинг Притулы такой низкий, поскольку ранее он не заявлял, что действительно будет баллотироваться в мэры.

В качестве примера приводят историю с Владимиром Зеленским. В конце 2018 года, до того, как он заявил о намерении баллотироваться в президенты, его рейтинг не дотягивал и до 10%.

Поэтому есть высокая вероятность, что рейтинг Сергея Притулы вырастет, а ключевая интрига будет разыграна именно между ним и Виталием Кличко.



Рейтинги кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала