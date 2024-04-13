Классический "френдли фаер": Притула нахамил военному 3 ОШБр, но потом извинился – что произошло

Известный украинский общественный деятель Сергей Притула грубо ответил воину 3 ОШБр под одним из своих постов. Впоследствии волонтер извинился за свое поведение, объяснив, почему написал провокационное сообщение.

Он отметил, что они с военным поняли друг друга и конфликт исчерпан. Как заявил Притула, оказалось, что произошел "классический френдли-фаер".

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Подробно о ситуации

Сергей Притула в комментариях под одним из постов нахамил военному 3 Отдельной штурмовой бригады Валерию Жемчужникову. Тот прокомментировал сообщение активиста о передаче ВСУ транспорта, купленного за донаты.

А где разработки, где инженеры. Разминирование с помощью фпв (FPV-дронов, – 24 Канал). И много других разработок, которые помогут победить. Вам не надоело кучу денег тратить на железо, которое будет жрать топляк,

– написал военный.

В то же время в ответ Сергей Притула написал оскорбительный и эмоциональный комментарий.

Комментарий Притулы под сообщением бойца 3 ОШБр / скрин из соцсетей

Как оказалось, Притула воспринял сообщение Жемчужникова за очередную атаку ботов. Поняв погрешность, волонтер удалил свой комментарий и опубликовал на своей странице объяснение.

Общественный деятель отметил, что "косяки" нужно признавать, какими бы отвратительными они ни были. По словам Притулы, состоялся "классический френдли фаер". Волонтер добавил, что уже извинился у Валерия Жемчужникова за ситуацию, а тот, в свою очередь, принял извинения.

Спасибо воину за службу, понимание и чувство юмора. Поговорили, нашли общий язык, работаем дальше. В конце концов, не чужие люди, фонд много помогает бригаде,

– отметил Притула.

Он отметил, что у некоторых граждан после ситуации останется осадок, но если активист с бойцом объяснились, то все должны успокоиться.

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