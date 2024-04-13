Классический "френдли фаер": Притула нахамил военному 3 ОШБр, но потом извинился – что произошло
Источник:Сергей Притула
Известный украинский общественный деятель Сергей Притула грубо ответил воину 3 ОШБр под одним из своих постов. Впоследствии волонтер извинился за свое поведение, объяснив, почему написал провокационное сообщение.
Он отметил, что они с военным поняли друг друга и конфликт исчерпан. Как заявил Притула, оказалось, что произошел "классический френдли-фаер".
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Подробно о ситуации
Сергей Притула в комментариях под одним из постов нахамил военному 3 Отдельной штурмовой бригады Валерию Жемчужникову. Тот прокомментировал сообщение активиста о передаче ВСУ транспорта, купленного за донаты.
А где разработки, где инженеры. Разминирование с помощью фпв (FPV-дронов, – 24 Канал). И много других разработок, которые помогут победить. Вам не надоело кучу денег тратить на железо, которое будет жрать топляк,
– написал военный.
В то же время в ответ Сергей Притула написал оскорбительный и эмоциональный комментарий.
Комментарий Притулы под сообщением бойца 3 ОШБр / скрин из соцсетей
Как оказалось, Притула воспринял сообщение Жемчужникова за очередную атаку ботов. Поняв погрешность, волонтер удалил свой комментарий и опубликовал на своей странице объяснение.
Общественный деятель отметил, что "косяки" нужно признавать, какими бы отвратительными они ни были. По словам Притулы, состоялся "классический френдли фаер". Волонтер добавил, что уже извинился у Валерия Жемчужникова за ситуацию, а тот, в свою очередь, принял извинения.
Спасибо воину за службу, понимание и чувство юмора. Поговорили, нашли общий язык, работаем дальше. В конце концов, не чужие люди, фонд много помогает бригаде,
– отметил Притула.
Он отметил, что у некоторых граждан после ситуации останется осадок, но если активист с бойцом объяснились, то все должны успокоиться.
Скандал с Анной Маляр
- В этот день другая известная личность также попала в скандал – речь идет о бывшем заместителе министра обороны Анне Маляр. Она довела депутата Инну Совсун до слез во время обсуждения проблемы демобилизации военных ВСУ.
- Маляр эфире программы "Новый отсчет" на телеканале Общественное заявила, что демобилизация военных сейчас невозможна. Во время дискуссии она упрекнула Совсун, муж которой воюет на фронте, что ее вторая половинка должна была прочитать соответствующую норму в Конституции.
- Анна Маляр регулярно перебивала нардепа, пока в один момент Совсун не заплакала. Со слезами на глазах она сказала, что за два года ее муж едва видел своих детей. Она обвинила Маляр в том, что та делает вид, что проблемы не существует.