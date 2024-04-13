Він зазначив, що вони порозумілися з військовим та конфлікт вичерпано. Як пояснив Притула, виявилося, що стався "класичний френдлі-фаєр".

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Детально про ситуацію

Сергій Притула у коментарях під одним з постів нахамив військовому 3 Окремої штурмової бригади Валерію Жемчужнікову. Той прокоментував допис активіста про передачу ЗСУ транспорту, купленого за донати.

А де розробки, де інженери. Розмінування за допомогою фпв (FPV-дронів, – 24 Канал). І багато інших розробок, які допоможуть перемогти. Вам не набридло купу грошей витрачати на залізо, яке буде жерти топляк,

– написав військовий.

Водночас у відповідь Сергій Притула написав образливий та емоційній коментар.

Коментар Притули під повідомленням бійця 3 ОШБр / скрін з соцмереж

Як виявилося, Притула сприйняв повідомлення Жемчужнікова за чергову атаку ботів. Зрозумівши похибку, волонтер видалив свій коментар та опублікував на своїй сторінці пояснення.

Громадський діяч зазначив, що "косяки" потрібно визнавати, якими огидними вони б не були. За словами Притули, відбувся "класичний френдлі фаєр". Волонтер додав, що вже перепросив у Валерія Жемчужнікова за ситуацію, а той, своєю чергою, прийняв вибачення.

Дякую воїну за службу, розуміння і почуття гумору. Поговорили, порозумілись, працюємо далі. Зрештою, не чужі люди, фонд багацько допомагає бригаді,

– зазначив Притула.

Він зазначив, що у деяких громадян після ситуації залишиться осад, але якщо активіст з бійцем порозумілись, то всі мають заспокоїтися.

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