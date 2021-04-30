Сергей Притула рассказал, почему выступает за декоммунизацию. В частности он отметил, что его дед воевал во Второй мировой войне, но также прятал от советской власти церковные книги на чердаке дома.

Сергей Притула в эфире ток-шоу рассказал, считает ли Вторую мировую войну "Отечественной".

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Притула о своем дедушке

"Стрелец 1 пулеметной роты 1255 полка 37 дивизии", – так написано в письме-представлении моего дедушки Василия Михайловича к ордену Славы III степени. Ему удалось выжить в той "мясорубке", которой была Вторая мировая война. Я умышленно сейчас избегаю фразы "Великая Отечественная", потому что помню летоисчисления, которые вели дедушка и бабушка", – рассказывает Сергей Притула.

Он говорит, что бабушка с дедушкой родились в 1924 году в Вишневке на Волыни. "Их летоисчисление звучало так – "при Польше", 1939 год – "первые советы", 1941 год – "немцы", 1944 год – "вторые советы", – объясняет политик.

Война моего дедушки не была "Великой Отечественной". Потому что советский союз за полтора года (с сентября 1939 по июнь 1941 года) не мог и не стал для него Отечеством. Война не была выбором моего дедушки, – говорит Притула.

Добавляет также, что в 1944 году, когда советские войска освободили Волынь, всех ребят, которые не успели убежать в лес, советская власть собрала, одела в шинели, дала в руки винтовки и погнала вперед пушечным мясом.

Притула за декоммунизацию

"Я ценю вклад своего дедушки в победу над нацизмом, чту его память. Но я ненавижу украинских пророссийских политиков, которые, прикрываясь подвигом миллионов таких бойцов, как мой дедушка и парней и девушек, воевавших в УПА, терпят преступления советской власти на украинской земле", – убежден нардеп.

В частности он добавил, что речь идет о голодоморах, репрессиях, расстрелах, разрушении церквей.

"Мой дедушка, который воевал, сохранил церковь в селе, выпросив у областного ЦК ее не разрушать. Церковь была 1530 года. Он прятал церковные книги на чердаке нашего дома, дрожа, что всю семью репрессируют", – вспоминает волонтер.

Притула также рассказал, что декоммунизация хороша потому, что он может рассказать сыну историю названий улиц. Он привел пример переименования улицы Бабушкина в Марка Безручко, генерал-хорунжего армии УНР. И добавил, что теперь с радостью рассказывает сыну о Безручко.

"Посмотрим в будущее с точки зрения того, что мы предлагаем нашим детям, каких героев. Почему мы должны чтить память Жукова и рассказывать о его военных талантах, если у нас есть Андрей Кизило, который погиб на современной войне. Вот таких как он нужно героизировать", – добавил политик.

Краткая предыстория