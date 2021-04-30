Сергій Притула розповів, чому виступає за декомунізацію. Зокрема він зазначив, що його дід воював у Другій світовій війні, але також ховав від радянської влади церковні книги на горищі хати.

Сергій Притула в ефірі ток-шоу розповів, чи вважає Другу світову війну "Вітчизняною".

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Притула про свого дідуся

"Стрілець 1 кулеметної роти 1255 полку 37 дивізії", – так написано в листі-представленні мого дідуся Василя Михайловича до ордену Слави ІІІ ступеня. Йому вдалось вижити у тій "м'ясорубці", якою була Друга світова війна. Я умисне зараз уникаю фрази "Велика Вітчизняна", тому що пам'ятаю літочислення, які вели дідусь та бабуся", – розповідає Сергій Притула.

Він каже, що бабуся з дідусем народились у 1924 році в Вишнівці на Волині. "Їх літочислення звучало так – "за Польщі", 1939 рік – "перші совєти", 1941 рік – "німці", 1944 рік – "другі совєти", – пояснює політик.

Війна мого дідуся не була "Великою Вітчизняною". Тому що Радянський Союз за півтора року (з вересня 1939 по червень 1941 року) не міг та став для нього Вітчизною. Війна не була вибором мого дідуся, – каже Притула.

Додає також, що у 1944 році, коли радянські війська звільнила Волинь, всіх хлопців, які не встигли втекти до лісу, радянська влада зібрала, вдягла в шинелі, дала в руки гвинтівки та погнала вперед гарматним м'ясом.

Притула за декомунізацію

"Я ціную вклад свого дідуся в перемогу над нацизмом, шаную його пам'ять. Але я ненавиджу українських проросійських політиків, які прикриваючись подвигом мільйонів таких бійців як мій дідусь та хлопців й дівчат, що воювали в УПА, толерують злочини радянської влади на українській землі", – переконаний нардеп.

Зокрема він додав, що мова йде про Голодомори, репресії, розстріли, руйнацію церков.

"Мій дідусь, який воював, зберіг церкву в селі, випросивши в обласного ЦК її не руйнувати. Церква була 1530 року. Він ховав церковні книги на горищі нашої хати, трясучись, що всю сім'ю репресують", – пригадує волонтер.

Притула також розповів, що декомунізація добра тому, що він може розповісти сину історію назв вулиць. Він навів приклад перейменування вулиці Бабушкіна на Марка Безручка, генерал-хорунжого армії УНР. Та додав, що тепер з радістю розповідає сину про Безручка.

"Подивімося в майбутнє з погляду на те, що ми пропонуємо нашим дітям, яких героїв. Чому ми маємо вшановувати пам'ять Жукова та розказувати про його військові таланти, якщо у нас є Андрій Кизило, який загинув на сучасній війні. Ось таких як він потрібно героїзувати", – додав політик.

Коротка передісторія