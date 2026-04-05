"Была ругань": Притула признался, на какие горячие темы говорил с Зеленским
- Сергей Притула обсуждал с Владимиром Зеленским состояние дел в стране, а также возвращение украинцев из-за рубежа.
- Волонтер отметил, что в течение последних 4 лет не было эффективной государственной политики для возвращения украинцев.
Общественный деятель Сергей Притула во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал состояние дел внутри Украины. В частности, даже звучала ругань.
Основатель БФ Сергея Притулы и волонтер рассказал 24 Каналу, что разговоры происходили после определенных ситуаций. В частности, после скандала с Тимуром Миндичем.
Читайте также "Зеленский готовится": Bloomberg раскрыл, зачем ему нужны встречи с Залужным и Притулой
"Ненормативная лексика употреблялась в контексте определенных разговоров о состоянии дел внутри страны и извне. Потому что не все гладко, мягко говоря. Разговоры происходили после Миндичгейта и определенных событий, связанных с тем, что некоторых политических лидеров страны ловили с "несчастными 40 тысячами". Как говорил один заключенный олигарх, "жалкими 40 тысячами", – заметил он.
Что с возвращением украинцев из-за границы?
Сергей Притула поделился, что также было несколько магистральных тем для разговора. В частности, когда волонтер вернулся из командировки в США и Канаду. Там состоялось 10 встреч с украинскими общинами. Было о чем поговорить с точки зрения боли украинцев за пределами Украины. Оказалось, что есть колоссальная проблема.
Во время встречи с Зеленским общественный деятель обсудил то, что нет формулы возвращения украинцев из-за границы. По мнению волонтера, в течение последних 4 лет не было вменяемой государственной политики по возвращению украинцев.
А шагов, которые отталкивали украинцев от возвращения, я видел достаточно. Поэтому кто "накосячил", тот пусть и "фиксит". Вижу ли я, что это начали "фиксить"? Нет. И не уверен, что будут. У меня такое впечатление, что даже на уровне правительства нет людей, способных прописать эту дорожную карту,
– сказал основатель БФ Сергея Притулы.
Встреча Притулы и Зеленского: что известно?
В январе 2026 года Сергей Притула встретился с Владимиром Зеленским. Общественный деятель опубликовал кадры из Офиса Президента. Он поблагодарил президента Украины за разговор о важности работы волонтерского движения в укреплении обороноспособности страны.
Впоследствии Сергей Притула раскрыл, о чем говорил с Владимиром Зеленским во время встречи. По его словам, во время встречи они с украинским лидером обсудили волонтерские инициативы, которые должны помочь украинским военным. Волонтер добавил, что за годы войны у него не было возможности пообщаться с президентом. Появилась инициатива, которую Притула захотел обсудить с Зеленским.