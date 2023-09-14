Сын россиян, который оставался верным Украине: каким был погибший на Житомирщине пилот Проказин

В Житомирской области 25 августа произошла масштабная авиакатастрофа, в результате которой погибли 3 украинских пилота. Среди них был и летчик Сергей Проказин, который был сыном этнических русских, но выбрал украинское небо.

О погибшем пилоте имеют светлые воспоминания его друзья, родители, дети. В частности, люди, давно знавшие Проказина, отметили, что он еще с детства знал, что будет пилотом.

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Видел себя только пилотом

Отец погибшего летчика, также находившегося в этой профессии, рассказывал, что видел своих трех сыновей только пилотами. Поэтому уже с детства активно занимался их физической подготовкой.

Друг детства Сергея и его сослуживец Андрей вспоминал, что в их детской комнате было много спортивного инвентаря, а сами они всегда делали разные спортивные упражнения и участвовали в дружеских соревнованиях.

Затем Сергей поступил в институт летчиков, служил в полках в Николаевской области и Миргороде. Но в 2004 году, по словам отца пилота Леонида, его сына сократили из армии.

Это ужасно: военный летчик был вынужден работать охранником, развозил какие-то товары, помогал мне в плодово-ягодном питомнике вместо того, чтобы летать. Сын очень переживал, он хотел быть только лётчиком,

– подчеркнул он.

В конце концов, через 6 лет Сергею удалось вернуться на службу пилотом. В 40 бригаде тактической авиации рассказали, что Проказин стал офицером по боевой подготовке воздушного командования "Центр", служил командиром авиационного звена авиационной эскадрильи 831 бригады тактической авиации, занимал должность начальника штаба.

Сергей Проказин всегда мечтал быть пилотом / Фото "Громадского"

Несмотря на то, что он непосредственно не участвовал в АТО, пилот помогал с тренировками другим летчикам, а затем стал штурманом в 40 бригаде.

На момент гибели у него было 400 часов налета. Командир 40 бригады Алексей Манюшкин отметил, что, несмотря на то, что Проказин не смог вернуться к бомбардировщикам, он все же выполнял боевые специальные боевые задачи: проводил воздушную разведку, отвлекал на себя внимание врага от главной группы наших самолетов, ретранслировал команды офицера боевого управления.

Пилот выбрал Украину, а не Россию

Поскольку родители Проказина были этническими русскими, то уже в начале 90-х уехали к себе на родину. Несмотря на это, отец пилота Леонид впоследствии вернулся в Миргород, где и служил все время, а вот мама Сергея, которая развелась с Леонидом, осталась с двумя другими сыновьями в России.

Сам Проказин, родившийся в Узбекистане, никогда не стремился уехать в Россию. Ведь большинство своего времени он прожил в Украине, считал нашу страну своей родиной, принес ей присягу и даже пытался говорить по-украински.

Сергей долгое время общался с мамой и братьями. Но когда в 2014 году началась война на Востоке Украины, а его близкие поверили в пропаганду о распятом мальчике в трусиках, то пилоту стало сложно с ними общаться.

Друг Проказина Андрей рассказал, что летчик пытался объяснить матери и братьям, как они ошибаются, однако все зря. А после 24 февраля 2022 года мама и братья стали поддерживать действия Путина и полномасштабное вторжение России в наше государство.

Более того, в начале великой войны Сергей получил гневное послание от своего брата, военного летчика в России. Тот писал, что из-за Сергея его отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Журналисты также связались с мамой Проказина, которая сейчас живет в Санкт-Петербурге. Она сказала, что гордится своим сыном и тем, что он остался верен своей присяге и земле, и что ей трудно осознать, что ее сына больше нет.

У Сергея Проказина осталось два сына

Со своей женой Галиной, также военнослужащей, Сергей познакомился еще в школе. Именно на службе они и возобновили свое общение, однако у самой Галины за плечами был уже другой брак, который закончился разводом.

У Сергея остались сыновья Игорь, Денис и жена Галина / Фото "Громадского"

От предыдущего брака у женщины также сын Игорь, у которого были прекрасные отношения с Сергеем Проказиным. Галина вспоминает, что ее муж постоянно был в командировках, однако всегда, когда был дома, радовал родных чем-то вкусненьким.

В начале брака у пилота своих детей не было, поэтому прикипел душой к Игорю.

Мне было где-то 11 – 12 лет, когда появился Сергей. Он начал со мной общаться, постоянно у нас с ним какие-то дела были: помогал мне с уроками, брал на аэродром и учил ездить на машине,

– рассказал парень.

Впоследствии Игорь, как и Сергей, хотел стать пилотом и учиться в Харькове. Уже в 2015 году у Сергея с Галиной родился сын Денис. Отец и его начал приучать к большим скоростям – гонял с сыном на картинге, как на самолете, только шлемы мелькали.

Именно летом 2023 года Игорь стал военным летчиком и прибыл в военную часть под Житомир, где находился в командировке отец. О смерти отца он узнал после того, как позвонил руководству 40-ти бригады, где и предоставили эту информацию.

Сергея Проказина, которому посмертно присвоили звание подполковника, похоронили в колумбарии Байкового кладбища в Киеве.