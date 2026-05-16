Об этом Шефир 15 мая написал на своей странице в Facebook.

Как Шефир отреагировал на расследование?

Мужчина прежде всего отметил, что "хотел бы немного дополнить" опубликованный журналистами материал. Сергей Шефир вспомнил, что 99% всей его недвижимости, в частности в Чехии и в Англии, он успел приобрести еще за несколько лет до политической карьеры.

При этом происхождение его денег, по словам Шефира, зафиксировано в ежегодных декларациях. Не забыл чиновник уточнить и то, что он регулярно платит налоги в соответствии с законом.

Что Шефир рассказал о своей семье?

По словам политика, его сын "никуда не сбежал и с 22-го года добровольцем служит в ВСУ". При этом вспомнил Шефир и о волонтерской деятельности своей жены, которая "регулярно ездит на фронт, в Харьковскую, Донецкую, Запорожскую области".

Сам мужчина напоследок добавил, что остается в Украине и будет продолжать работать. При этом бизнесмен не скрывал свое предвзятое отношение к журналистам.

Контекст. В материале Bihus.Info говорится о значительных приобретениях недвижимости семьей Шефиров во время работы Сергея Шефира в Офисе Президента. В частности, в 2020 году его жена Лариса приобрела квартиру площадью около 100 квадратных метров в ЖК Chicago Central House в центре Киева, которая вместе с паркоместом могла стоить не менее 300 – 320 тысяч долларов.



Также журналисты обратили внимание на недвижимость в Праге: в 2022 году на компанию сына Шефира оформили апартаменты в элитном комплексе Vila Bianca. При этом стоимость связанного бизнеса существенно возросла, а сам Никита Шефир заявил, что жилье якобы было получено в подарок еще раньше.

Как Шефир связан с Зеленским и Миндичем?

Сергей Шефир – это давний бизнес-партнер и соратник Владимира Зеленского, с которым он работал в проектах студии "Квартал 95". В 2019 году президент назначил его первым помощником, а уже в марте 2024 года уволил с этой должности соответствующим указом.

Важно отметить и то, что в целом ООО "Квартал 95" принадлежит Тимуру Миндичу (50%), Сергею Шефиру (37,5%) и Андрею Яковлеву (12,5%). Шефир и Яковлев также имеют общие бизнес-интересы в сфере медиа и продакшена, владея долями в ряде компаний, связанных как с "Кварталом 95", так и со смежными проектами.

В 2026 году имя Шефира снова оказалось в центре внимания после публикации "Украинской правды" фрагментов так называемых "пленок Миндича", где якобы фигурируют разговоры между Тимуром Миндичем и Сергеем Шефиром по делу экс-министра Алексея Чернышева, в частности обсуждение подозрения и возможного внесения залога.