Мэр Житомира Сухомлин досрочно сложил свои полномочия

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин 19 сентября досрочно сложил свои полномочия. За это решение проголосовали депутаты Житомирского городского совета.

Об этом стало известно из трансляции внеочередной сессии горсовета. Вместо Сергея Сухомлина городом теперь будет руководить секретарь Житомирского горсовета Галина Шиманская, передает 24 Канал.

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Что известно о прекращении полномочий Сухомлина как мэра

В Житомирском городском совете 19 сентября появилось распоряжение городского головы Сергея Сухомлина, которым он созвал внеочередную сессию горсовета. В повестке дня должны были рассмотреть вопрос о прекращении полномочий мэра.

Перед началом голосования Сергей Сухомлин очертил свои достижения за время пребывания на посту городского головы, отметив достижения в сфере энергоэффективности, развития общественного транспорта, ремонте и модернизации инфраструктуры, а также на инициативах в сфере спорта, в частности футбола.

Во время сессии Сухомлин призвал городских депутатов поддержать проект решения о его досрочной отставке. Однако он воздержался от голосования по этому вопросу, ссылаясь на конфликт интересов.

Я заявляю о конфликте интересов и не буду голосовать за это решение, а вас прошу поддержать этот проект. Это сложное решение, которое принималось несколько недель. Я пока не могу сказать в связи с чем оно принимается, чуть позже, видимо, на следующей неделе, смогу все рассказать,

– сказал Сергей Сухомлин.

Мэр поблагодарил общину за доверие, ребятам и девушкам, которые сегодня на фронте, своим заместителям, депутатам, критикам в соцсетях.

"Я точно не оставляю Житомира, думаю, сможем помогать Житомиру еще больше", – подытожил свое выступление городской голова.

Сергей Сухомлин поручил Галине Шиманской, секретарю Житомирского городского совета, контролировать процесс голосования по досрочному прекращению его полномочий. Выразив благодарность за преданность Сухомлину во время его пребывания в должности, Шиманская подчеркнула ответственность городского совета за то, чтобы достойно решить этот вызов и двигаться дальше. Депутаты аплодировали Сухомлину стоя.

Как происходило голосование за прекращение полномочий мэра

После этого Сергей Сухомлин объявил, что по закону, решение о досрочном прекращении полномочий городского головы принимают путем тайного голосования депутатов.

Во время голосования депутатам городского совета было роздано 33 бюллетеня. Следует отметить, что испорченных бюллетеней и голосов "против" не было.

Из присутствующих 32 депутата проголосовали за досрочное прекращение полномочий Сухомлина. Однако возник спор относительно одного бюллетеня, в котором было написано "Подумай", что привело к короткому перерыву.

После повторного заседания счетная комиссия решила, что нестандартный бюллетень будет засчитан как голос "за". Таким образом, все 33 депутата в конечном итоге отдали свои голоса за это решение. В результате Сергей Сухомлин досрочно сложил полномочия городского головы. После этого решения обязанности городского головы будет исполнять Галина Шиманская, секретарь Житомирского городского совета.

Интересно, что журналисты издания "Житомир.Info" писали, что, по информации из их источников, мэр Житомира может перейти работать в Кабинете Министров на должность руководителя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.