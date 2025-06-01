От блоггера к главному оппозиционеру Беларуси: что известно об освобожденном Сергее Тихановском

21 июня в Беларуси из тюрьмы освободили 14 политических заключенных. Среди них был также муж Светланы Тихановской Сергей Тихановский, которого называют главным оппозиционером страны.

Что известно о Сергее Тихановском и его деятельности – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о Сергее Тихановском

Сергей Тихановский родился в городе Горки в 1978 году, а вырос в Гомеле – там он также получил филологическое образование в местном университете.

До политической деятельности Тихановский активно занимался бизнесом: организовывал концерты, открывал ночные клубы в Мозыре и Гомеле, развивал сеть салонов мобильной связи, а также владел видеостудией, которая снимала рекламу для крупных брендов.

В 2019 году Сергей Тихановский создал YouTube-канал "Страна для жизни", стремительно набравший популярность в Беларуси. В своих видео он остро критиковал коррупцию, злоупотребления властью и проблемы белорусов, что сделало его "голосом народа".

Президентские выборы и задержание оппозиционера

В мае 2020 года, накануне выборов в Беларуси, Тихановский объявил о намерении баллотироваться на пост президента. Однако Центризбирком не допустил его к участию, а кандидатом вместо него зарегистрировали жену оппозиционера – Светлану Тихановскую. Во время одного из пикетов в ее поддержку, 29 мая 2020 года, Сергея вместе с девятью другими людьми задержали.

Их обвинили в причинении телесных повреждений работникам милиции, а также в "организации действий, нарушающих общественный порядок".

Интересно! После ареста Тихановский стал доверенным лицом руководителем штаба в избирательной кампании жены, которая была главной представительницей оппозиции и соперницей Лукашенко.

После голосования 9 августа 2020 года, в котором по официальной версии "победил" Лукашенко, в стране начались массовые протесты.

Белорусы вышли на улицы: граждане заявляли о масштабных фальсификациях, задержаниях и политическом преследовании. Впоследствии к протестам присоединились крупные промышленные предприятия, где начались забастовки. В августе того же года Светлана Тихановская вместе с детьми вынуждена была уехать в Литву.

"Это был личный приказ Лукашенко"

Через два месяца после задержания Сергея Тихановского самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко публично признал, что он лично приказал арестовать оппозиционера. По словам Лукашенко, Тихановский якобы пытался "организовать Майдан в Беларуси".

Суд над Тихановским проходил в закрытом режиме прямо в гомельском СИЗО. В декабре 2021 года его приговорили к 18 годам колонии строгого режима по четырем политически мотивированным статьям: организация массовых беспорядков, разжигание социальной розни, препятствование работе Центральной избирательной комиссии, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Впоследствии к этому сроку добавили еще полтора года – за якобы злостное неповиновение администрации колонии. Сам Сергей все обвинения категорически отрицал и вину не признавал.

Политзаключенные на свободе

21 июня в Минск прибыл спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог. Там он встретился с Александром Лукашенко.

Впоследствии Джон Коул, заместитель Кита Келлога, сообщил об освобождении 14 политзаключенных из Беларуси. Чиновник подчеркнул, что этого удалось достичь благодаря "сильному руководству президента Трампа". Также он выразил благодарность правительству Литвы за сотрудничество и помощь.

Среди освобожденных был и Сергей Тихановский. Светлана Тихановская также подтвердила освобождение мужа и напомнила, что еще 1150 политических заключенных остаются за решеткой в Беларуси.

На обнародованных в СМИ видеокадрах заметно, что Тихановский существенно похудел и сильно изменился внешне по сравнению с тем, как выглядел до ареста в мае 2020 года.

Сергей Тихановский вышел на свободу: смотрите видео