Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ровненской области.

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Жителя Кременчуга будут судить из-за смертельной аварии

В полиции сообщили, что перед судом предстанет житель Полтавской области, который на Ровненщине въехал в блокпост в сентябре 2024 года. В тот день погиб Сергей Трум – полицейский, который нес службу на блокпосте. В результате аварии от полученных травм мужчина погиб на месте ДТП. Тогда также пострадали кинолог и военнослужащий ВСУ.

Следствие установило, что наезда можно было избежать. Однако водитель автоцистерны DAF в неуправляемом состоянии наехал на служебный автомобиль, который стоял в месте для осмотра транспортных средств, и на двух полицейских и военнослужащего ВСУ, находящихся в помещении блокпоста.

В то же время водитель своей вины не признает. Сейчас 65-летний житель Кременчуга уверяет, что ему стало плохо и он потерял сознание. Однако комиссионная судебно-медицинская экспертиза, а также оценка медицинских документов мужчины не подтверждают этих утверждений.

Руководителя автоцистерны DAF следователи задержали в порядке статьи 208, а впоследствии – сообщили о подозрении по факту нарушения ПДД, повлекшее смерть потерпевшего.

Сейчас следствие завершено и материалы дела направили в суд.