Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины. У мужчины остался несовершеннолетний сын.

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На Ровненщине погиб полицейский Сергей Трум

По предварительной информации, водитель автоцистерны DAF, 64-летний житель города Кременчуг, по неустановленным пока причинам врезался в блокпост на границе Ровненской и Житомирской областей. В результате ДТП погиб 40-летний полицейский.

Еще два человека, 28-летний кинолог и 27-летний военнослужащий, получили тяжелые травмы и находятся в больнице. Водитель грузовика получил незначительные телесные повреждения, согласно осмотру – трезв. Как выяснилось, погибшим правоохранителем оказался старший сержант полиции Сергей Трум.

Сегодня в блокпост, на котором несли службу полицейские и военные, на скорости врезался грузовик. Травмы, которые получил Сергей Трум, оказались смертельными. За жизнь его коллеги, а также сотрудника ВСП сейчас борются врачи,

– отметили в полиции.

В Ровенской области произошло жуткое ДТП / Фото Национальной полиции

Свой путь в правоохранительных органах Сергей начал в 2005 году. За его плечами работа в патрульной службе, группе реагирования патрульной полиции, конвойной службе. С мая он был откомандирован в состав боевого подразделения патрульной полиции "Хижак".

Несколько дней назад ему исполнилось 40 лет. Без отца остался 16-летний сын. "Коллеги будут помнить его, как добросовестного и ответственного работника, отзывчивого и справедливого товарища, который всегда готов был прийти на помощь", – добавили в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования близким и семье Сергея Трума. Вечная память.