Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України. У чоловіка залишився неповнолітній син.

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На Рівненщині загинув поліцейський Сергій Трум

За попередньою інформацією, водій автоцистерни DAF, 64-річний житель міста Кременчук, з невстановлених поки причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей. Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський.

Ще двоє осіб, 28-річний кінолог і 27-річний військовослужбовець, зазнали тяжких травм та перебувають у лікарні. Керманич вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження, відповідно до огляду – тверезий. Як з'ясувалося, загиблим правоохоронцем виявився старший сержант поліції Сергій Трум.

Сьогодні у блокпост, на якому несли службу поліцейські та військові, на швидкості врізалася вантажівка. Травми, які отримав Сергій Трум, виявилися смертельними. За життя його колеги, а також співробітника ВСП нині борються лікарі,

– зазначили у поліції.

У Рівненській області сталася моторошна ДТП / Фото Національної поліції

Свій шлях у правоохоронних органах Сергій почав у 2005 році. За його плечима робота у патрульній службі, групі реагування патрульної поліції, конвойній службі. З травня він був відряджений до складу бойового підрозділу патрульної поліції "Хижак".

Декілька днів тому йому виповнилось 40. Без батька залишився 16-річний син. "Колеги пам’ятатимуть його, як сумлінного та відповідального працівника, чуйного і справедливого товариша, який завжди готовий був прийти на допомогу", – додали у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття близьким та родині Сергія Трума. Вічна пам'ять.