Защитник "Азовстали" Сергей "Волына" рассказал, чем занимается после возвращения из плена

С момента освобождения из плена Сергея Волынского "Волыни" прошло почти два года. Военный поделился, чем он занимается сейчас.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Голос Америки".

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Чем сейчас занимается защитник "Азовстали" Сергей "Волына"

Сергей Волынский рассказал, что после возвращения из Турции прошел реабилитацию и вернулся на службу.

Сегодня я ветеран морской пехоты, но бывших морпехов не бывает. Служба – это часть меня, и она никогда не останется в прошлом,

– поделился защитник.

Он рассказал, что на сегодня его усилия направлены на помощь его собратьям. Как он отметил, для этого был создан благотворительный фонд "Стальные".

"Также есть проекты, над которыми я сейчас работаю, но о них я пока не могу говорить. Время покажет, и мир узнает о них, когда наступит момент", – добавил военный.

Также журналисты поинтересовались, как сам защитник "Азовстали" оценивает свое состояние после реабилитации.

По словам "Волыны", после плена реабилитация была необходима. Он рассказал, что еще в Турции обнаружили несколько серьезных проблем со здоровьем, которые требовали вмешательства. После того, как военный вернулся в Украину, смог уделить время решению этих вопросов.

"Сейчас, не вдаваясь в детали, могу сказать, что серьезных проблем со здоровьем больше нет", – рассказал Сергей Волынский.