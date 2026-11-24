В эксклюзивном интервью для 24 Канала ветеран 79-й десантно-штурмовой бригады и гончар Сергей Ворон рассказал о своем боевом пути, тяжелом ранении на фронте и 20 днях в коме. В киевской больнице мне занесли инфекцию, которая разъедала глаза, и хотели их удалить без анализов, но в Одессе зрение частично спасли.

20 дней в коме, ампутация обеих ног и риск полностью потерять зрение – такая была цена, которую пришлось заплатить Сергею "Ворону" Райляну за тяжелое ранение на фронте. Но после эвакуации в Киев военного ждало новое испытание: из-за инфекции в глазах медики фактически не оставляли шансов на их спасение. Часть зрения удалось спасти уже в Одессе.

Сергей пошел добровольцем на войну в 18 лет и прошел самые горячие участки фронта в составе 79-й десантно-штурмовой бригады. В эксклюзивном интервью для 24 Канала ветеран рассказал, как пережил более 30 операций, почему едва не лишился зрения и как после ампутации ног нашел себя в гончарстве и обустроил собственную мастерскую.

"Я еще хотел в 2014-м": почему Сергей пошел на войну

Сергей, я предлагаю вам начать с 2015 года. Именно тогда вы добровольцем пошли на войну. Вам было 18 лет. Как вы сделали этот выбор и почему решили уйти на войну?

Да, я еще хотел в 14-м, просто мне не было 18 и официально меня не хотели брать.

И я сам рос на принципах храброго, мужественного военного. Я вообще в детстве был довольно слабым и всегда хотел стать сильнее. И для меня образ военного был мотивацией. То есть на военных я смотрел как на сильных, мужественных мужчин, которые ничего не боятся. И поэтому сам хотел быть таким.

В 2015 году, когда мне исполнилось 18, я ушел из университета, встал с лекций и пошел сначала в 79-ю десантно-штурмовую бригаду, где мне сказали: "Уходи отсюда, мальчик".

А почему отказали?

У меня не было ни учебного центра, ни срочной службы. Я был совсем зеленым, а это все-таки подразделение, которое активно воюет. Поэтому мне отказали.

Потом я пошел через военкомат, через учебный центр, где попал не туда, куда хотел. В артиллерию. Так, в принципе, прошли мои первые два года контракта.

Но родные отговаривали вас идти в армию. Как вы их убедили, чем аргументировали?

Мама, однако, была против того, чтобы я уходил воевать. Но меня было трудно удержать. В то время у меня была девушка, которую я за некоторое время настолько замучил тем, что хочу уйти, что она уже сдалась и сказала: "Ладно, иди уже. Вижу, что ты здесь не усидишь".

Сергей, у вас довольно благородный позывной "Ворон". Почему именно "Ворон"? Почему выбрали именно эту птицу?

У меня в 2021-м году дома жил ворон. Я его подобрал. Назвал его Кракен. Мы с ним тусовались. Он меня иногда пугал, конечно, когда ночью выбирался из вольера самостоятельно.

Ты от компьютера поворачиваешь голову налево, а на тебя летит эта птица с когтями. Но нам было прикольно вместе.

Я с ним часто выходил на улицу, учил его летать. И в какой-то момент он просто вылетел в окно и ушел по своим делам. Ворон – это очень мудрая птица. Поэтому эта птица мне и нравится.

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Полномасштабное вторжение и боевой путь в 79-й бригаде

Начало полномасштабного вторжения 24 февраля 22 года – это день, который изменил жизнь всех украинцев. Как для вас началось полномасштабное вторжение? Ожидали ли вы вообще, что большая война будет именно в таких масштабах, что это будет не только сухопутное наступление оккупационных российских войск, но и атаки с использованием дронов, и ракетные удары, и что россияне могут подойти к столице нашей страны?

Во-первых, учитывая мой опыт с 2015 года, я знал, что война рано или поздно начнется. Просто ждали, когда. Во-вторых, 24 февраля мы уже две недели находились под интенсивными обстрелами под Луганском. Именно там, возле населенного пункта Счастье, я и встретил их.

Для меня скорее стало новостью то, что они пошли по всем областям. Я все-таки надеялся на то, что наступление будет только на территории Донецка и Луганска.

Уже когда у нас начались интенсивные обстрелы, начали выводить из строя ТЭЦ в Счастье, стало ясно, что будет наступление, и я сказал родственникам: "Бегите из городов, здесь что-то будет". Меня, естественно, никто не послушал.

Я очень надеялся, что будем жарить шашлыки, ведь мы уже больше восьми месяцев были в ротации и уже должны были вот-вот выйти в город, где я уже снял квартиру, чтобы жить с женой. Уже планировал полностью гражданскую жизнь, я уже нашел работу в Киеве. И собирался завязать с армией. Вот произошло не так, как предполагалось.

После того, как началось полномасштабное вторжение и до момента вашего ранения, в каких горячих точках вы находились, какие именно задачи выполняли? Вы были артиллеристом в течение этого периода?

Первые два года я был артиллеристом, потом все-таки попал в десантно-штурмовые войска, уже имея опыт, и встретил полномасштабное вторжение уже в составе 79-й десантно-штурмовой бригады.

Счастье, Северодонецк, Лиман, окрестности, Богородичное, Святогорск, Марьинка, Новомихайловка – мы там были. Вот в окрестностях Новомихайловки я получил ранение.

Сергей Райлян на службе / скриншот из видео 24 Канала

Ранение, кома и первые дни после пробуждения

Расскажите, пожалуйста, как это случилось, что произошло в тот день?

Стандартная работа. Задачи у нас непростые. И я вызвался добровольцем поехать и отвезти ребят на позицию, потому что там недавно был, как раз накануне.

Я вот только что вернулся с выезда, отдыхал, наконец-то вышел в интернет, и ко мне зашли ребята, попросили показать дорогу, как доехать. Я показал, но решил вызваться отвезти их.

Дожди размыли дороги, мы поехали на пикапе, машину снесло на обочину, а там была противотанковая мина. И мы наехали именно моим колесом. Собственно, меня отбросило вместе с куском машины. Так я получил ранение.

Что важно – то, что остальные ребята остались относительно целыми. Пятеро с контузией, у одного сломаны ребра, у одного – нога. Но в целом у нас в машине был БК, так что могло быть все гораздо хуже. И вообще машина остановилась из-за того, что ее развернуло недалеко от следующей мины. Так что нам повезло.

После того, как вы приехали в Днепр, вас вертолетом доставили в Киев, и там вы впали в кому на 20 дней. Расскажите подробнее, если можете.

В Днепре меня потеряли. Но поскольку друзья сразу начали меня искать, то и нашли. Меня не было в списках, скажем так. То я офицер, то сержант, то солдат. Никто не понимал, кто я.

Но обо мне спрашивали, так меня и нашли. Туда же приехали моя жена и младшая сестра. Они опознали меня. Посмотрели, что со мной.

Затем меня эвакуировали вертолетом в Киев. Там в реанимации в Днепре очень старались стабилизировать мое состояние и не хотели отпускать меня на вертолет, пока не стабилизируют полностью. То есть четыре дня я пролежал в Днепре.

Затем в Киев, там ввели в искусственную кому. 20 дней я в ней пробыл. Потом они хотели вывести меня из нее, но я не хотел выходить. В какой-то момент они начали играть в игру и подослали ко мне жену, чтобы она звала меня, когда меня пытаются вывести из этой комы. Вот это только сработало.

То есть вы проснулись, и рядом с вами в этот момент была жена?

Да, и она спросила меня: "Ты знаешь, кто я?". Я сказал: "Лера", и тогда она поняла, что у меня хотя бы память есть. Потому что у меня сначала была открытая черепно-мозговая травма, много ранений. То есть вообще было неизвестно, в каком состоянии я приду в себя.

Я же, по сути, месяц с момента ранения к сознанию вообще не приходил, и не было известно, помню ли я себя, не то что кого-то еще.

Ко мне где-то в течение недели или двух приходили медсестры, говорили, что ты в больнице, ты в Киеве, все в порядке. А я тогда отключался, снова приходил в себя, и мне снова это рассказывали. Когда я уже более или менее пришел в себя, мне сказали, что ноги ампутированы, а с глазами пока неизвестно, что будет.

Вы потом поехали в Соединенные Штаты Америки для того, чтобы сделать дополнительные операции, потому что в Киеве сделали что-то не так?

В Киеве не сделали анализы, в Киеве мне занесли инфекцию в глаза – синегнойную палочку. Это, скажем так, стандартное реанимационное заболевание, для излечения которого нужно сжечь это здание вместе со всем, что там есть, и с теми, кто там находился, и построить новое в другом месте.

То есть избавиться от нее не так просто, и в момент, когда очень большой поток людей, это было невозможно сделать. В общем, инфекция попала в глаза. Как она действует? Сначала она разъедает глаз, глаз начинает гнить, а потом проникает в мозг. И вылечить ее очень сложно.

Мы же оттуда сбежали в Одессу. Просто выписались из больницы на свой страх и риск и поехали в Одессу лечиться, потому что там лучшая офтальмологическая клиника – Институт глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова.

И мы приехали туда с документами, которые нам предоставили из Киева, а оказалось, что врачи написали в документах, что от глаз нет никакого смысла, что нецелесообразно их сохранять, их нужно вырезать. Никаких анализов не предоставили. И поэтому я еще дополнительно терял время.

Хотя там, в Одессе, врачи сразу посветили мне фонариком в глаза, и оказалось, что у меня некоторые ощущения еще сохранились и был шанс спасти зрение.

В Одессе сделали бактериологический посев, обнаружили эту инфекцию, очень жестко лечили. С 6:00 до 10:00 утра каждый час ко мне приходили и, по ощущениям, выжигали глаз. Но все-таки удалось избавиться от инфекции.

Там мне сделали пересадку роговицы, но, опять же, было уже слишком поздно. О Киеве я просто помню, как ко мне не хотели приходить врачи, а мои друзья толпой собирались и поднимали меня на инвалидной коляске на второй этаж, чтобы врачи хотя бы вышли ко мне.

А почему врачи не могли спуститься и как они это объясняли?

Да и вообще, часть персонала меня игнорировала, мол, нет смысла реанимировать. Кто-то сказал моей жене, что с ним ничего не изменится к лучшему, нет смысла его лечить.

Было много раненых, и вообще у медиков есть система, по которой они отбирают, кого лечить в первую очередь, кого оставлять напоследок. И на самом деле, особенно в зоне боевых действий, в первую очередь нужно позаботиться о том, у кого есть шанс выжить.

Вы прошли очень долгий путь и сейчас проходите процесс восстановления. У вас было более 30 операций, и предстоят еще дополнительные.

Открытая черепно-мозговая травма, глазницы, нос, верхняя и нижняя челюсть, губы и часть носа срезаны осколком, сломан позвоночник в двух местах, таз в двух местах, раздроблено левое бедро, параампутация ног. Это так, для полной картины.

То есть я не то чтобы был в очень легком состоянии, и у меня не только нет ног и зрения. Поэтому было тяжело.

К тому же я в реанимации, когда меня выводили из комы, думал, что нахожусь где-то в плену, и с таким набором травм пытался спрыгнуть с кровати. Так что там тоже было весело.

Жена подошла ко мне, смотрит – я привязан. Она говорит: "Что за дела, отвяжите его". Меня отвязывают, она смотрит на врача, что-то ему говорит, поворачивается назад, а я уже на краю кровати, готовлюсь прыгнуть вниз. Я же десантник. Все нормально.

Как вам удается сохранять этот внутренний оптимизм и свет даже в такие тяжелые моменты, которые вы описали, которые вы переживали и продолжаете переживать?

Вначале у меня была надежда, что я отдал ради страны все, что мог, и страна обо мне позаботится. В Киеве я этого не увидел. Там тоже могут быть разные причины, я не хочу сильно на всех жаловаться, потому что там были и хорошие врачи, которые старались.

Но потом я поехал в Одессу и там увидел настоящую заботу о раненом. Это придавало сил. То есть то, что врачи вложили в меня столько сил, что я не могу просто так взять и свести всю их работу на нет.

Во-вторых, у меня нет выбора. В каком смысле? Что лечь в могилу я всегда успею. Вот так. Спиться, просто лечь, ничего не делать – это всегда можно успеть, для этого много не нужно.

Но есть шанс что-то попробовать. Попробовать выбраться из этого. И это для меня звучит как вызов, а я в своей жизни вызовы просто обожаю. Я с удовольствием берусь за них и люблю доказывать всем, что, особенно если кто-то скажет мне, что я не смогу, я переберу все варианты, как это сделать.

Как гончарство стало новым призванием

Частью вашей реабилитации стало гончарство. Кто предложил вам эту идею? И как случилось так, что вы решили попробовать себя в творчестве?

Во-первых, у меня было разочарование в реабилитационных центрах. Потому что я иногда езжу к знакомым, к тем, к кому просили заехать, к разным военным, в разные реабилитационные центры, и не всегда это выглядит как помощь.

Иногда это просто детский сад для тех, кого не взяли. Там люди просто находятся, чтобы там быть. И я не хотел ехать ни в какой реабилитационный центр.

И когда мне позвонила Юлия Бабаева и предложила приехать в реабилитационный центр на программу "Гончарство в темноте", мои первые эмоции были: гончарство в XXI веке – ну нет.

Во-вторых, в реабилитационном центре где-то жить вдали от дома, опять в незнакомой обстановке, не очень хотелось. Поэтому я подъехал к жене и сказал: "Мы же не поедем, да?". Она ответила: "Ты же говорил, что тебе скучно, нечем заняться, так что поедешь".

Вы с женой начали этим заниматься?

Да, да. У меня на тот момент и протезов не было, то есть я не мог ходить самостоятельно, поэтому мне нужна была помощь. И этим занималась жена. Нас туда вместе с женой и приняли.

Вы говорили, что одной из ваших целей было адаптироваться именно так, чтобы люди без ног могли заниматься гончарным делом. То есть одной из целей была не только помощь себе, но и другим людям, чтобы продемонстрировать и показать, что вообще все возможно.

Я не думал, что буду этим вообще заниматься, но у них там возникала небольшая неопределенность относительно того, как со мной будет, ведь обычно к ним приезжают люди с ногами.

И я решил, что попробую: получится – получится, не получится – не буду этим заниматься. Но мне было интересно, можно ли адаптировать гончарный круг для ручного управления, чтобы не задействовать ноги, чтобы ребята с ампутацией ног тоже могли этим заниматься.

Поэтому это тоже придавало мне сил, чтобы начать этим заниматься.

Каковы были ваши самые первые ощущения, когда вы попробовали изготовить свое первое изделие, и каким оно было?

Сначала меня вообще посадили за стол, потому что тоже не совсем представляли, как меня можно посадить за гончарный круг, ведь там управление происходит ногой. Сама скорость гончарного круга.

Поэтому меня сначала посадили за стол, чтобы познакомиться с самим материалом, с глиной. И заставили лепить кота. Это просто слепить что-то, как из пластилина. Только из глины.

Я слепил, это особого восторга у меня не вызвало, потому что я не могу визуально оценить. Я понимаю, что не могу нормально слепить глаза или уши так, чтобы они были хотя бы немного симметричными. Поэтому сильного восторга это не вызывало.

Это был первый день занятий. На второй день занятий нас уже посадили в круг, и тут стало интереснее, потому что здесь все делается относительно симметрично.

И я на ощупь чувствую, что я сделал, в отличие от лепки, где нужно много следить визуально.

Мастерская дома, заказы и творческие эксперименты

Сколько времени прошло с того момента, как вы попробовали, до того момента, как вы уже расширили масштаб своей работы и открыли небольшую мастерскую у себя дома?

Само обучение длилось 45 дней. Из них 24 рабочих. Я в августе приехал на эту программу. А в сентябре я вернулся домой и сразу начал обустраивать мастерскую. И в октябре я уже открыл ФЛП.

Как начинается ваш день, день на производстве?

Сначала я еду к подоконнику, там курю и придумываю, чем я сегодня буду заниматься. Нужно настроиться на процесс. Так я просыпаюсь.

Затем я сажусь за столик. Здесь я отмеряю нужные мне куски глины, отрезаю их, подготавливаю, вымешиваю и готовлю к работе на гончарном круге.

А есть разные виды глины? Какие именно?

Здесь это все керамические массы, по сути майоликовые. Есть еще фарфор. И эти майоликовые керамические массы отличаются по цвету, по температуре обжига и так далее.

Вот, например, в красной больше железа, поэтому она такого цвета. В белой глине меньше железа, поэтому она такого цвета.

Они все отличаются по температуре обжига, прочности и тем, что из них можно делать...

Я вижу, что у вас здесь уже много разных изделий стоит, они сохнут. Сколько времени занимает этап сушки?

Летом три дня, зимой два месяца. Если нет отопления. Нужно именно медленно высушить, чтобы уменьшить риск брака, растрескивания, деформации.

Иногда возникает необходимость высушить быстрее, тогда приходится делать больше заготовок. Например, нужно четыре чашки или четыре тарелки, ты делаешь 10 и надеешься, что что-то из них уцелеет.

Вы говорили, что много заказов и, в принципе, 80% – это то, что вы делаете на заказ для людей, а 20% – это эксперименты.

К этим 80% я отношу не только конкретные заказы от людей, но и то, что я просто делаю на продажу. Оттачиваю какую-то форму, у меня появляется много изделий именно этой формы.

Чтобы их сохранить, я доделываю их до конца и затем продаю. 80% – это моя работа для людей, чтобы что-то для них сделать. А 20% я оставляю именно для себя, чтобы творить, экспериментировать, разобраться в тонкостях и так далее.

Вы рассказывали, что вдохновение находите также, когда выезжаете за пределы своей квартиры, например, в "Эпицентр" приезжаете и на Промрынок пытаетесь понять, что вам больше нравится, и таким образом тоже найти какие-то идеи для ваших новых креативных проектов.

Да, я не могу просто посмотреть фотографии в интернете, мне нужно потрогать форму, то есть понять, как она выглядит. И самое близкое для нас – это, конечно же, съездить в "Эпицентр" или в такой магазинчик, где я могу потрогать изделие и понять для себя, какой там нужен угол наклона, какой формы эта ваза или другое изделие, какого размера она.

То есть это мой способ увидеть изделие. Обычные люди могут просто посмотреть на фотографии в интернете и понять, как оно выглядит, а мне нужно именно пощупать все это.

То есть жена потом занимается вырезанием или окрашиванием. Есть ли отдельный человек, который занимается окрашиванием?

Нет, пока нет. Вообще моя жена тоже так реализовала себя творчески.

Она уже работала, она уже обучала людей. В этом она уже давно реализовалась, а вот в творчестве – еще нет. И поэтому ей нравится делать декор, вырезать что-то, творить на моих заготовках. И иногда она делает что-то свое.

Вы рассказывали, что в процессе включаете музыку, что слушаете?

В основном рок. Вначале я очень сильно сосредотачивался на работе, потому что нужно было все делать четко. Сейчас я уже более расслаблен, у меня уже есть отработанные формы, которые я часто делаю.

Какой эксперимент из своих вы можете вспомнить, что вы делали, кроме тарелок или ваз? Я видела, вы делали классные грибочки, и у вас была медуза.

Это я делаю редко. У грибочков есть функциональная особенность: они вставляются в цветок, и если на грибочке появляется плесень, это значит, что вы слишком много поливаете цветок. Это такой индикатор. Медуза просто прикольная.

Вы говорили, что много проблем может возникать и после того, как вы сделали, давайте возьмем, например, подсвечник, ладно? Пока он сохнет, он может треснуть, он может треснуть и во время обжига, и во время транспортировки кому-то.

Он может треснуть, а может и нет. Например, разные формы ведут себя по-разному. Например, тарелки – самое неблагодарное дело, потому что у них широкая форма, очень много точек напряжения, и они сохнут неравномерно из-за того, что широкое дно обычно прилегает к плоскости, а бортики сохнут быстрее, чем само дно.

Поэтому их нужно очень тщательно и медленно подсушивать, накрывать целлофаном или какой-нибудь пленкой, чтобы они равномерно и медленно сохли. Тогда риск брака будет меньше. Если сушить чуть быстрее, то вряд ли у тебя что-то получится.

Просто главное правило – чтобы внутри не образовывались пузырьки воздуха.

К вам недавно приезжал Николай Костер-Вальдау, актер, сыгравший роль в "Игре престолов". Как так получилось, что он вас нашел, и научили ли вы его чему-то?

У нас было очень мало времени. Только одно изделие, немного подучил. А он меня нашел, потому что приезжал в качестве посла доброй воли от ООН. И, собственно, они меня и порекомендовали. Они еще и заказали подсвечники, нужно их сделать.

Об обстрелах Киева, "еВосстановлении" и планах на будущее

Когда нет света, как вы с этим справляетесь? Что делаете в такие моменты? Есть ли у вас что-то, что могло бы обеспечить квартиру электроэнергией, и вы продолжали работать?

Буквально на днях друг нам дал – он себе инвертор поставил, а нам отдал свою старую экофлошку. Ну, как старую? Просто хорошую экофлошку. Чтобы мы могли все-таки работать.

Потому что когда вот два дня не было света, я и не понимаю, зачем мне из постели вставать. Работать я не могу. И не было никакого смысла. На работу мне не нужно, я пенсионер.

Вы сейчас живете в Соломенском районе, и рядом с вами несколько раз прилетали ракеты. Вы написали, что и окна выбивало, и балкон вылетал.

Сегодня был прилет по Соломенскому району в Киеве, где, собственно, я и живу. Так что у меня теперь активное проветривание. Дверь на балкон открывается в другую сторону, окон на балконе больше нет, как и окна в спальне.

Кстати, оно лежало прямо на кровати, где должна была спать моя жена, но мы в этот момент были в коридоре. Так что относитесь внимательно к тревогам. Да, в этой комнате темно, потому что у нас нет окон, они забиты, но мне это сильно не мешает.

А "еВосстановление"? Вы обращались туда?

Ждем деньги. На компенсацию. А мы часть за свой счет поставили, потому что нужно было отгородиться хотя бы от улицы.

У нас же получается, что за балконом – спальня и эта комната. И вынесло балкон, окна в спальню, поэтому окно в спальню упало вместе с рамой как раз на то место, где должна была спать жена. Ну и здесь дверь вынесло на балкон.

И уже было холодно, поэтому мы решили часть сделать за свой счет, а балкон – за счет денег программы "еВосстановление". Вот в августе у нас вынесло окна, пока денег нет. По состоянию на середину ноября.

А вы не думали о том, чтобы запустить свой собственный курс мастер-классов?

Ой, мне сложно, потому что я не вижу ошибок человека, который учится, и не могу их исправить.

Когда я думал, чем буду заниматься в дальнейшем, в Америке на реабилитации, я думал открыть также магазинчик по продаже кожаных изделий. И первый вопрос от жены был: "А ты там чем заниматься будешь?". Как будто я что-то придумал себе. Все свалил на нее и типа: "Делай сама".

Насколько я понимаю, вы хотите расширить эту мастерскую и не отправлять эти изделия в печь.

Вообще я хочу свою отдельную мастерскую где-то неподалеку, чтобы можно было и там часть изделий делать, и чтобы у меня дома была мастерская. Во-первых, если перенести даже отсюда в соседнее здание, риск растрескивания не так высок. Тем более что можно сушить прямо там.

Во-вторых, печь – это значит, что я могу делать больше, больше экспериментировать. Сейчас у меня нет возможности сделать что-то интересное, потом отправить на обжиг и посмотреть, что из этого получится.

Потому что у меня нет достаточного количества товара в продаже, поэтому мне больше нужно работать на заказ. Я смогу еще больше поработать над качеством, ведь там ты просто отправляешь изделия в другую мастерскую, они обжигают их в течение месяца, и ты не знаешь, что там происходит с твоими изделиями. А здесь контроль качества будет выше.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.