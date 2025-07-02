Во время обстрела Гуляйполя двумя баллистическими ракетами погиб командир 110 отдельной механизированной бригады полковник Сергей Захаревич. Его считают примером лидерства, мужества и преданности военному делу. О боевом пути погибшего военного – читайте в материале 24 Канала.

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Удар по Гуляйполю и гибель Захаревича

Утром 1 июля российская армия ударила двумя баллистическими ракетами по Гуляйполю. Разрушениям подверглись дом культуры, магазины и частные дома. Предварительно известно, что оккупанты применили ракеты типа "Искандер-М".

Именно во время этого обстрела погиб командир 110 отдельной механизированной бригады полковник Сергей Захаревич. Официально о его гибели сообщили как в Генштабе, так и Президент Владимир Зеленский.

Карьера и боевой путь офицера

Сергей Захаревич был выпускником Одесского института Сухопутных войск. После окончания учебы начал службу в 30 отдельной механизированной бригаде, где получил в подчинение разведывательный взвод.

В 2010 году он стал командиром разведывательной роты 1 отдельной танковой бригады, а до назначения в 110 бригаду служил заместителем командира 33 механизированной бригады. С февраля 2025 года Захаревич возглавил 110 ОМБр.

Командир Сергей Захаревич с побратимами / Фото Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины

Отмечен наградами и боевыми заслугами

За мужество и службу Сергея Захаревича наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени в 2015 году, а в 2022 году – орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Часть своего военного пути Захаревич посвятил Силам специальных операций. Он занимался подготовкой квалификационных курсов ССО Украины и возглавлял 47 отряд спецназначения.

Со временем возглавил 47 отряд специального назначения. Лично принимал участие в выполнении боевых задач, непосредственно выполнял их. Вел за собой в бой и был примером для подчиненного личного состава,

– отмечают в Сухопутных войсках.

Сергей Захаревич на выполнении боевых задач вместе с побратимами / Фото Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины

С начала полномасштабного вторжения он командовал сводной группой специального назначения,, которая работала во вражеских тылах.

У командира остались трое детей и жена

По данным собратьев, он имел жену и троих детей.

Мой смысл жизни сегодня ушел в небесное войско,

– отмечает жена Оксана Захаревич.

В Генштабе отмечают, что Захаревич останется в памяти как волевой и решительный командир. Он стал одним из тех офицеров нового поколения, которые выросли в боях и стали символом мужества и лидерства.

"Мы не забудем. И мы обязательно отомстим",

– отметили собратья погибшего командира.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным, близким и собратьям погибшего героя. Светлая ему память!