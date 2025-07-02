Під час обстрілу Гуляйполя двома балістичними ракетами загинув командир 110 окремої механізованої бригади полковник Сергій Захаревич. Його вважають прикладом лідерства, мужності та відданості військовій справі. Про бойовий шлях загиблого військового – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Удар по Гуляйполю та загибель Захаревича

Вранці 1 липня російська армія вдарила двома балістичними ракетами по Гуляйполю. Руйнувань зазнали будинок культури, магазини та приватні будинки. Попередньо відомо, що окупанти застосували ракети типу "Іскандер-М".

Саме під час цього обстрілу загинув командир 110 окремої механізованої бригади полковник Сергій Захаревич. Офіційно про його загибель повідомили як у Генштабі, так і Президент Володимир Зеленський.

Кар'єра та бойовий шлях офіцера

Сергій Захаревич був випускником Одеського інституту Сухопутних військ. Після закінчення навчання розпочав службу у 30 окремій механізованій бригаді, де отримав у підпорядкування розвідувальний взвод.

У 2010 році він став командиром розвідувальної роти 1 окремої танкової бригади, а до призначення в 110 бригаду служив заступником командира 33 механізованої бригади. З лютого 2025 року Захаревич очолив 110 ОМБр.

Командир Сергій Захаревич із побратимами / Фото Сили спеціальних операцій Збройних Сил України

Відзначений нагородами та бойовими заслугами

За мужність та службу Сергія Захаревича нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня у 2015 році, а у 2022 році – орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Частину свого військового шляху Захаревич присвятив Силам спеціальних операцій. Він займався підготовкою кваліфікаційних курсів ССО України та очолював 47 загін спецпризначення.

З часом очолив 47 загін спеціального призначення. Особисто приймав участь у виконанні бойових завдань, безпосередньо виконував їх. Вів за собою в бій та був прикладом для підлеглого особового складу,

– зазначають у Сухопутних військах.

Сергій Захаревич на виконанні бойових завдань разом із побратимами / Фото Сили спеціальних операцій Збройних Сил України

З початку повномасштабного вторгнення він командував зведеною групою спеціального призначення, яка працювала у ворожих тилах.

У командира залишились троє дітей та жінка

За даними побратимів, він мав дружину та трьох дітей.

Мій сенс життя сьогодні пішов до небесного війська,

– зазначає дружина Оксана Захаревич.

У Генштабі зазначають, що Захаревич залишиться в пам’яті як вольовий та рішучий командир. Він став одним із тих офіцерів нового покоління, які виросли в боях і стали символом мужності та лідерства.

"Ми не забудемо. І ми обов'язково помстимося",

– зазначили побратими загиблого командира.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого героя. Світла йому пам'ять!