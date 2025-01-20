Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bihus.info. Журналисты отмечают, что в декларации судьи не упомянуто об этом имении, хотя земля формально принадлежит его близким знакомым.

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Как живет судья Жуков и его семья

Жуков с 2017 года является судьей Кассационного хозяйственного суда Верховного суда Украины. Ранее он был адвокатом и владел юридической компанией в Днепре и работал местным депутатом.

Его жена – Евгения – также судья и работает в Киевском окружном административном суде.

В декларациях супругов указано паркоместо, две квартиры в Днепре и Киеве, а также два автомобиля – Volkswagen Touareg 2012 и Volkswagen Golf 2009 годов выпуска.

Однако судейская семья на самом деле проживает не в декларируемых квартирах, а в имении под Киевом. Согласно опубликованным кадрам, имение включает два дома, кусок леса, каскад озер, теплицы, виноградники и винный погреб.

Территория имения, где проживает Жуков / Фото Bihus.info

Ориентировочная стоимость этого имения – миллион долларов.

Кому принадлежит участок с имением

Дом, где живет судейская семья, и еще несколько участков (в частности, и, где построили погреб) принадлежат Андрею Москалеву, риелтору из Днепра и давнему знакомому Жукова.

Другая часть земли, в частности под виноградниками, принадлежит Владиславу Дмитруку, частному предпринимателю с Черниговщины, который также давно знаком с Жуковым. В то же время до того, как Дмитрук купил участки под Киевом, их официальным владельцем был помощник Жукова - Богдан Жила.

Кто владеет участками имения, где живет Жуков / Фото Bihus.info

Еще один, самый большой кусок земли – 180 соток, где расположены озера, принадлежит Дмитрию Жорниченко, близкому знакомому судьи. В частности, в 2017 году Жуков переписал на него свою часть юридического бизнеса, когда стал судьей.

На Жорниченко также был оформлен еще один дом на территории, который в ноябре 2024 года купил сын Жукова – Станислав. Он студент, и его официальные доходы ограничиваются только стипендией.

Судья утверждает, что сын продал квартиру в Днепре для приобретения этого дома под Киевом. Интересно, что сам Жуков не знает, за сколько сын купил дом, а сын – сумму вспомнить не может.

Дом, который приобрел сын Жукова / Фото Bihus.info

По данным журналистов, ни один из друзей и знакомых судьи не имел официальных доходов, позволяющих приобрести такую недвижимость под Киевом.

На вопрос журналистов Жуков ответил, что готов написать заявление и пройти полную проверку НАПК, ведь имеет все необходимые документы.