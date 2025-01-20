Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bihus.info. Журналісти зазначають, що у декларації судді не згадано про цей маєток, хоча земля формально належить його близьким знайомим.

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Як живе суддя Жуков та його родина

Жуков з 2017 року є суддею Касаційного господарського суду Верховного суду України. Раніше віг був адвокатом та володів юридичною компанією в Дніпрі та працював місцевим депутатом.

Його дружина – Євгенія – також суддя і працює в Київському окружному адміністративному суді.

У деклараціях подружжя вказано паркомісце, дві квартири в Дніпрі та Києві, а також два автомобілі – Volkswagen Touareg 2012 і Volkswagen Golf 2009 років випуску.

Проте суддівська родина насправді проживає не в декларованих квартирах, а в маєтку під Києвом. Згідно з опублікованими кадрами, маєток включає два будинки, шматок лісу, каскад озер, теплиці, виноградники та винний льох.

Територія маєтку, де проживає Жуков / Фото Bihus.info

Орієнтовна вартість цього маєтку – мільйон доларів.

Кому належить ділянка з маєтком

Будинок, де мешкає суддівська родина, та ще кілька ділянок (зокрема, та, де збудували погріб) належать Андрію Москальову, рієлтору з Дніпра і давньому знайомому Жукова.

Інша частина землі, зокрема під виноградниками, належить Владиславу Дмитруку, приватному підприємцю з Чернігівщини, який також давно знайомий із Жуковим. Водночас до того, як Дмитрук купив ділянки під Києвом, їхнім офіційним власником був помічник Жукова — Богдан Жила.

Хто володіє ділянками маєтку, де мешкає Жуков / Фото Bihus.info

Ще один, найбільший шматок землі – 180 соток, де розташовані озера, належить Дмитру Жорниченку, близькому знайомому судді. Зокрема, у 2017 році Жуков переписав на нього свою частину юридичного бізнесу, коли став суддею.

На Жорниченка також було оформлено ще один будинок на території, який у листопаді 2024 року купив син Жукова – Станіслав. Він студент, і його офіційні доходи обмежуються лише стипендією.

Суддя стверджує, що син продав квартиру в Дніпрі для придбання цього будинку під Києвом. Цікаво, що сам Жуков не знає, за скільки син купив будинок, а син – суму згадати не може.

Будинок, який придбав син Жукова / Фото Bihus.info

За даними журналістів, жоден з друзів і знайомих судді не мав офіційних доходів, що дозволяли б придбати таку нерухомість під Києвом.

На запитання журналістів Жуков відповів, що готовий написати заяву і пройти повну перевірку НАЗК, адже має всі необхідні документи.