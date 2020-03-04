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      Сергей Ионушас может стать новым генпрокурором: факты из биографии

      - Читати новину українською
      Сергей Ионушас

      Эксперт Зеленского по вопросам правосудия Сергей Ионушас может занять место Руслана Рябошапки и стать генпрокурором. О том, что должность Генпрокурора отдадут именно Іонушасу в комментарии 24 канала сказал нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия. Важные факты из биографии вероятного генпрокурора – читайте в материале 24 канала.

      Биография Сергея Ионушаса

      Сергей Ионушас родился 18 октября 1979 года в России. Доверенное лицо Владимира Зеленского.

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      Образование

      В 1996 году Ионушас окончил Киево-Печерский лицей. В 2002 году поступил в институт международных отношений Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко.

      В 2016 году Сергей Ионушас учился в CAPS Business School.

      Іонушас
      Сергей Ионушас получил юридическое образование / Фото: gelon.com.ua

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      Карьера

      • Сергей Ионушас еще во время учебы в университете работал в компании Attorney at Law.
      • В 2008 году перешел в компанию Patent Attorney.
      • Ионушас работал адвокатом, юристом, защищая авторские права и промышленную деятельность.
      • Также новый генпрокурор Сергей Ионушас является членом ассоциаций работников и Ассоциации адвокатов Украины.
      • В 2019 году он выступал доверенным лицом Владимира Зеленского во время выборов Президента Украины.
      • Ионушас участвовал в парламентских выборах от партии "Слуга народа". Он до сих пор является народным депутатом от этой фракции.

      Сергій Іонушас
      Сергей Ионушас работал на ведущих должностях в юрфирмах / Фото: uaportal

      Декларация

      Сергей Ионушас в декларации за 2018 год подал информацию, что в его собственности находятся квартира, жилой дом, земельный участок и гараж. Также у него есть автомобиль Porsche.

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      Ионушас получил 58 тысяч 650 гривен зарплаты в компании ООО ЮФ "ГЕЛОН". Также за работу в компаниях ООО "КОНСИОН" и ООО "ФАРМАЦЕВТ ПРАКТИК" он получил более 137 тысяч гривен.

      Он также задекларировал страховые выплаты в размере 234 тысяч 713 гривен и доход от занятия предпринимательской деятельностью – 3 миллиона 956 тысяч 864 гривны.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Новости политики Новое правительство Шмыгаля Сергей Ионушас
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