Сергей Ионушас может стать новым генпрокурором: факты из биографии

Эксперт Зеленского по вопросам правосудия Сергей Ионушас может занять место Руслана Рябошапки и стать генпрокурором. О том, что должность Генпрокурора отдадут именно Іонушасу в комментарии 24 канала сказал нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия. Важные факты из биографии вероятного генпрокурора – читайте в материале 24 канала.

Биография Сергея Ионушаса

Сергей Ионушас родился 18 октября 1979 года в России. Доверенное лицо Владимира Зеленского.

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Образование

В 1996 году Ионушас окончил Киево-Печерский лицей. В 2002 году поступил в институт международных отношений Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2016 году Сергей Ионушас учился в CAPS Business School.



Сергей Ионушас получил юридическое образование / Фото: gelon.com.ua

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Карьера

Сергей Ионушас еще во время учебы в университете работал в компании Attorney at Law.

В 2008 году перешел в компанию Patent Attorney.

Ионушас работал адвокатом, юристом, защищая авторские права и промышленную деятельность.

Также новый генпрокурор Сергей Ионушас является членом ассоциаций работников и Ассоциации адвокатов Украины.

В 2019 году он выступал доверенным лицом Владимира Зеленского во время выборов Президента Украины.

Ионушас участвовал в парламентских выборах от партии "Слуга народа". Он до сих пор является народным депутатом от этой фракции.



Сергей Ионушас работал на ведущих должностях в юрфирмах / Фото: uaportal

Декларация

Сергей Ионушас в декларации за 2018 год подал информацию, что в его собственности находятся квартира, жилой дом, земельный участок и гараж. Также у него есть автомобиль Porsche.

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Ионушас получил 58 тысяч 650 гривен зарплаты в компании ООО ЮФ "ГЕЛОН". Также за работу в компаниях ООО "КОНСИОН" и ООО "ФАРМАЦЕВТ ПРАКТИК" он получил более 137 тысяч гривен.

Он также задекларировал страховые выплаты в размере 234 тысяч 713 гривен и доход от занятия предпринимательской деятельностью – 3 миллиона 956 тысяч 864 гривны.