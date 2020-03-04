Сергій Іонушас може стати новим генпрокурором: факти з біографії

Експерт Зеленського із питань правосуддя Сергій Іонушас може зайняти місце Руслана Рябошапки і стати генпрокурором. Про те, що посаду Генпрокурора віддадуть саме Іонушасу у коментарі 24 каналу сказав нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія. Важливі факти з біографії ймовірного генпрокурора – читайте в матеріалі 24 каналу.

Біографія Сергія Іонушаса

Сергій Іонушас народився 18 жовтня 1979 року в Росії. Довірена особа Володимира Зеленського.

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Освіта

У 1996 році Іонушас закінчив Києво-Печерський ліцей. У 2002 році вступив до інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2016 році Сергій Іонушас навчався в CAPS Business School.



Сергій Іонушас отримав юридичну освіту / Фото: gelon.com.ua

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Кар’єра

Сергій Іонушас ще під час навчання в університеті працював у компанії Attorney at Law.

У 2008 році перейшов у компанію Patent Attorney.

Іонушас працював адвокатом, юристом, захищаючи авторські права та промислову діяльність.

Також ймовірний гепрокурор Сергій Іонушас є членом Асоціації працівників і Асоціації адвокатів України.

У 2019 році він виступав довіреною особою Володимира Зеленського під час виборів Президента України.

Іонусаш брав участь в парламентських виборах від партії "Слуга народу". Він досі є народним депутатом від цієї фракції.



Сергій Іонушас працював на провідних посадах в юрфірмах / Фото: uaportal

Декларація

Сергій Іонушас у декларації за 2018 рік подав інформацію, що в його власності перебувають квартира, житловий будинок, земельна ділянка та гараж. Також у нього є автомобіль Porsche.

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Іонушас отримав 58 тисяч 650 гривень зарплати у компанії ТОВ ЮФ "ГЕЛОН". Також за роботу в компаніях ТОВ "КОНСІОН" і ТОВ "ФАРМАЦЕВТ ПРАКТИК" він отримав понад 137 тисяч гривень.

Він також задекларував страхові виплати у розмірі 234 тисяч 713 гривень та дохід від зайняття підприємницькою діяльністю – 3 мільйони 956 тисяч 864 гривні.