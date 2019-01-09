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      Сергей Якимов – украинец, который готовится к полету на Марс

      Сделано в Украине 41 Читати новину українською

      Приземлиться на Марс и построить на его поверхности колонию – это сейчас самая амбициозная цель, которую перед собой поставило человечество. Над этим размышляет NASA, об этом уже давно говорит Илон Маск, а также частные компании включились в борьбу. Среди них и голландцы Mars One, которые в 2013 году объявили отбор первых колонизаторов Марса со всего мира.

      Им поступило – 200 тысяч анкет и видео из 140 стран мира. Одна из анкет принадлежала украинскому инженеру из Института космических исследований – Сергею Якимову.

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      Далее начался этап отсева – медкомиссия и собеседование в Skype. Так отобрали сотню, украинцу удалось закрепить за собой место. Впереди был завершающий этап отбора, а именно многолетнее обучение, во время которого выбирали самых способных.

      марс українець
      Украинец, который готовится к полету на Марс

      Команде нужно будет освоить все технические моменты, научиться оказывать медицинскую помощь, выращивать овощи, добывать кислород и воду. И едва не самое важное – отбирать людей, которые являются командными игроками, легко решают конфликтные ситуации и психологически смежны. Им в конце концов жить в одном помещении до конца жизни.

      Особенность этого космического путешествия – готовность полететь на Красную планету навсегда. Возвращение назад даже не рассматривают. Это слишком дорого и технически сложно.

      Какова миссия первых жителей Марса – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Наука Илон Маск Космос Марс Сделано в Украине
      Источник: 24 канал
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