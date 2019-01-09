Сергій Якимов – українець, який готується до польоту на Марс

Приземлитись на Марс та звести на його поверхні колонію – це наразі найамбітніша ціль, яку перед собою поставило людство. Над цим роздумує NASA, про це вже давно говорить Ілон Маск, і навіть приватні компанії долучились до боротьби. Серед них і нідерландці Mars One, які у 2013 році оголосили відбір перших колонізаторів Марса зі всього світу.

Їм надійшло – 200 тисяч анкет та відео зі 140 країн світу. Одна з анкет належала українському інженеру з Інституту космічних досліджень – Сергію Якимову.

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Далі почався етап відсіювання – медкомісія та співбесіда у Skype. Так відібрали сотню, українцю вдалося закріпити за собою місце. Попереду був завершальний етап відбору, а саме багаторічне навчання, під час якого обирали найздібніших.



Українець, який готується до польоту на Марс

Команді потрібно буде освоїти всі технічні моменти, навчитись надавати медичну допомогу, вирощувати овочі, добувати кисень та воду. І чи не найважливіше – відбиратимуть людей, які є командними гравцями, легко вирішують конфліктні ситуації та є психологічно суміжними. Їм зрештою жити в одному приміщенні до кінця життя.

Особливість цієї космічної мандрівки – готовність полетіти на Червону планету назавжди. Повернення назад навіть не розглядають. Це надто дорого та технічно складно.

Якою є місія перших жителів Марса – дивіться у програмі.