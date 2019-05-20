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      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Сергей Лещенко рассказал, войдет ли в состав "Слуги народа"

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      О роспуске парламента, его работе и своем политическом будущем – в прямом эфире 24 каналу рассказал народный депутат Сергей Лещенко.

      О решении Зеленского распустить парламент

      – Роспуск парламента – это очевидная вещь, поэтому никаких советов президенту Украины Владимиру Зеленскому не надо. Украинские граждане на выборах президента выразили недоверие действующей власти в лице Петра Порошенко так же и коалиции, которая была сформирована во времена его президентства. И она на самом деле отсутствовала, так как нынешнее правительство не имело под собой большинства голосов.

      Читайте также: Как Зеленский перехитрил парламент с досрочными выборами?

      – Соответственно, выборы президента завершились поражением Петра Порошенко и следующим шагом должны идти в отставку те, кто был опорой его власти. В частности, генпрокурор Юрий Луценко, руководство спецслужб.

      – Коалиция также не опирается на поддержку в парламенте и правительство, которое они сформировали, не имеет поддержки в парламенте. То, что происходит это нормально, даже лучше, если бы это растягивали во времени – проводили в октябре и тогда растягивали бы до декабря – бюджетного месяца.

      – Я всю жизнь занимаюсь борьбой с коррупцией, не имея никакой неприкосновенности, иммунитета и всего остального. Работая в этом парламенте, я сделал все, что мог. Я считаю, что те тезисы, которые объявлял Зеленский – отмена неприкосновенности, закон о выборах без мажоритарки – это то, что я говорил еще четыре года назад.

      Войдет ли в список партии "Слуга народа"

      – Я этот вопрос ни с кем не обсуждал, поэтому ответов на этот вопрос не имею, но я бы сказал, что есть разное видение того, как будет формироваться список партии "Слуга народа". Он может предусматривать отсутствие действующих депутатов, поэтому я автоматически не попадают. Однако, принято ли такое решение окончательно, мне сказать сложно.

      О чем заявил Владимир Зеленский во время инаугурации?Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. "Уважаемые депутаты, вы назначили сами инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринок не будет, будем с вами работать. Поэтому я очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые избирательные списки", – сказал Зеленский.

      Он также призвал народных депутатов сегодня работать и принять ряд неотложных законов и уволить от должностей председателя Службы безопасности, генерального прокурора, министра обороны Украины.

      Инаугурация Владимира Зеленского: смотрите видео

       

       

      blog_ava
      Роспуск Верховной Рады: что говорит закон и когда будут выборы
      сегодня
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Слуга народа Сергей Лещенко Роспуск Рады
      Источник: 24 канал
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