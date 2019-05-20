Сергій Лещенко розповів, чи увійде до складу "Слуги народу"

Про розпуск парламенту, його роботу та своє політичне майбутнє – у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат Сергій Лещенко.

Про рішення Зеленського розпустити парламент

– Розпуск парламенту – це очевидна річ, тому ніяких порад президенту України Володимиру Зеленському не треба. Українські громадяни на виборах президента висловили недовіру чинній владі в особі Петра Порошенка так само й коаліції, яка була сформована за часів його президентства. І вона насправді була відсутня, тому що нинішній уряд не мав під собою більшості голосів.

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– Відповідно, вибори президента завершилися поразкою Петра Порошенка і наступним кроком мають йти у відставку ті, хто був опорою його влади. Зокрема, генпрокурор Юрій Луценко, керівництво спецслужб.

– Коаліція так само не спирається на підтримку в парламенті й уряд, який вони сформували, немає підтримки в парламенті. Те, що відбувається це нормально, навіть краще, якби це розтягували в часі – проводили у жовтні і тоді розтягували б до грудня – бюджетного місяця.

– Я все життя займаюся боротьбою з корупцією, не маючи жодної недоторканості, імунітету і все інше. Працювавши у цьому парламенті, я зробив усе, що міг. Я вважаю, що ті тези, які оголошував Зеленський – скасування недоторканості, закон про вибори без мажоритарки – це те, що я говорив ще чотири роки тому.

Чи увійде до списку партії "Слуга народу"

– Я це питання ні з ким не обговорював, тому відповіді на це питання не маю, але я б сказав, що є різне бачення того, як буде формуватися список партії "Слуга народу". Він може передбачати відсутність чинних депутатів, тому я автоматично не потрапляю. Проте, чи таке рішення ухвалено остаточно, мені сказати складно.

Про що заявив Володимир Зеленський під час інавгурації ? Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації заявив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання. "Шановні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати. Тому я дуже прошу вас прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті виборчі списки", – сказав Зеленський.



Він також закликав народних депутатів сьогодні працювати та ухвалити низку невідкладних законів та звільнити з посад голову Служби безпеки, генерального прокурора, міністра оборони України.

Інавгурація Володимира Зеленського: дивіться відео