Во Львове суд восстановил на работе таможенника, которого подозревают в получении 38 тысяч долларов взятки

Львовский окружной административный суд восстановил на работе на Львовской таможне Сергея Бутова. В 2023 году чиновника задержали во время получения взятки.

Соответствующее решение суда было опубликовано в Едином реестре судебных решений Украины. В Офисе генерального прокурора Украины ранее сообщали, что Бутов требовал средства за ввоз на территорию Украины строительных материалов под видом гуманитарной помощи.

Читайте также Арестован депутат Хмельницкого горсовета, у которого нашли незадекларированные миллионы

Сергея Бутова восстановили на работе

В ноябре 2023 года государственного инспектора управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Львовской таможни Сергея Бутова задержали во время получения 16 тысяч долларов взятки. По словам правоохранителей, суммарно чиновник получил 38 тысяч долларов.

После задержания сотрудниками ГБР Бутова уволили за нарушение присяги госслужащего. Однако впоследствии он обжаловал это решение в суде и требовал компенсации за вынужденный прогул.

Суд отменил решение Львовской таможни об увольнении Сергея Бутова от 26 января 2024 года и обязал выплатить чиновнику 151 866 гривен.

К слову, ранее стало известно, что впервые в истории Украины обличитель коррупции получил денежное вознаграждение. Им оказался действующий военнослужащий, который в 2020 – 2021 годах занимал должность директора департамента внутреннего аудита Минобороны.