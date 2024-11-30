Сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske. Защита Гнездилова рассказала, что было более 10 человек, которые готовы взять на поруки военнослужащего.

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Почему суд продлил Гнездилову срок содержания под стражей

Прокурор отметил, что правоохранители не успеют завершить пересмотр материалов досудебного расследования до 9 декабря, как это ранее определил Печерский суд. Поэтому он настаивал на продлении меры пресечения для военнослужащего до 9 февраля.

В ответ защита Гнездилова выступила против ходатайства обвинения. Адвокат Анастасия Бурковская объяснила, что, хотя защита признает факт самовольного оставления части, они не согласны с утверждением прокуратуры о дезертирстве, которое инкриминируют военнослужащему.

Сергей публично говорил, что готов вернуться на службу, поэтому это, по нашему мнению, не дезертирство. Его СОЧ – это манифест, чтобы власть услышала военнослужащих о необходимости в демобилизации,

– добавила адвокат.

Гнездилов в зале суда / Фото hromadske

Кто был готов взять на поруки Гнездилова

Бурковская подчеркнула, что среди желающих взять Гнездилова на поруки были журналисты, военнослужащие и общественные деятели. Среди них – режиссер фильма "Видение бабочки" Максим Наконечный и журналистка-расследователь Ярослава Вольвач. Всего более 10 человек выразили готовность стать поручителями, но суд отклонил эти ходатайства.

Еще один адвокат отметил, что Гнездилов не скрывался после того, как ушел в СОЧ. Он также добавил, что расследование уже завершено, поэтому его подзащитный не может уничтожить доказательства или их исказить.

Сам Гнездилов заявил, что отслужил 5 лет, а "потом решил спросить, сколько еще".