Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью LB Live.

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Найем высказался о СОЧ

Так, в ответ на вопрос, могут ли быть эффективными бойцами люди, которых мобилизовали против их воли, Найем сказал, что в армии и без этого много безынициативных людей.

Я живу с предубеждением, что если ты оказался на линии фронта, то почему-то становишься очень сообразительным, тебе очень хочется жить. Другой вопрос – если они оставляют позицию, это преступление. Если они человечные и уважают собратьев, то они будут действовать эффективно,

– сказал он.

Также Маси Найем прокомментировал, часто ли к нему обращаются военные, которые ушли в СОЧ. Адвокат говорит, что такая проблема действительно существует, однако не в таких масштабах, как это пытается представить российская пропаганда.

"Однако, если бы ко мне лично обратились ребята СОЧ-шники, которые ушли как господин Гнездилов, я бы точно не принял эту историю. Это неправильно, немножко аморально по меньшей мере", – добавил Найем.

Ветеран вспомнил историю военного, которого отказались отпускать на реабилитацию после ранения, что грозило ему потерей ноги. Адвокат отметил, что человек имеет право получить медицинскую помощь.

По мнению Найема, таких людей не отпускают из-за неукомплектованности подразделений. В то же время моральную ответственность, по его мнению, за это должны нести "все гражданские, которые не мобилизовались".