Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю LB Live.

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Найєм висловився про СЗЧ

Так, у відповідь на питання, чи можуть бути ефективними бійцями люди, яких мобілізували проти їхньої волі, Найєм сказав, що у війську і без цього багато безініціативних людей.

Я живу з упередженням, що якщо ти опинився на лінії фронту, то чомусь стаєш дуже кмітливим, тобі дуже хочеться жити. Інше питання – якщо вони залишають позицію, це злочин. Якщо вони людяні і поважають побратимів, то вони будуть діяти ефективно,

– сказав він.

Також Масі Найєм прокоментував, чи часто до нього звертаються військові, які пішли у СЗЧ. Адвокат каже, що така проблема дійсно існує, однак не в таких масштабах, як це намагається представити російська пропаганда.

"Проте, якби до мене особисто звернулися хлопці СЗЧ-шники, які пішли як пан Гнезділов, я б точно не прийняв цю історію. Це неправильно, трошки аморально щонайменше", – додав Найєм.

Ветеран пригадав історію військового, якого відмовилися відпускати на реабілітацію після поранення, що загрожувало йому втратою ноги. Адвокат зазначив, що людина має право отримати медичну допомогу.

На думку Найєма, таких людей не відпускають через неукомплектованість підрозділів. Водночас моральну відповідальність, на його думку, за це мають нести "всі цивільні, які не мобілізувалися".