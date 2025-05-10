СБУ задержала вора в законе "Умку", которого заметили на праздновании со спецслужащим, –СМИ
- СБУ задержала вора в законе Сергея Олейника, известного как "Умка", которого ранее заметили на праздновании с должностными лицами СБУ.
Олейника доставили в СИЗО в Киеве; против него уже 4 года действуют персональные санкции СНБО.
Правоохранители задержали вора в законе Сергея Олейника, известного в криминальных кругах как "Умка". Ранее его заметили на праздновании с должностными лицами СБУ в киевском ресторане.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZN.UA.
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Что известно о задержании "Умки"
По данным источников издания, Служба безопасности Украины задержала Сергея Олейника задержали в субботу, 10 мая. Его уже доставили в СИЗО на Аскольдовом переулке в Киеве.
Ранее Олейник "засветился" на праздновании дня рождения Константина Коломийца, который занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова. Также там был руководитель Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолий Лойф и еще несколько спецслужащих СБУ.
После публикации расследования журналистов Анатолия Лойфа уволили с занимаемой должности по решению председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка.
Примерно 4 года назад Совет национальной безопасности и обороны ввел против Олейника персональные санкции как против криминального авторитета.