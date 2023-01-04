Махинации имеют свои последствия: экс-нардеп Скуратовский был взят под стражу

Еще в 2019 году народный депутат от "Радикальной партии" Сергей Скуратовский, будучи фактическим владельцем ряда юридических лиц, осуществлял застройку земельного участка на окраине Киева. Однако делал он это с нарушением законодательства.

Как установило следствие, строительство он проводил за кредитные средства под залог построенного в будущем многоквартирного жилищного комплекса, земельных участков и ряда личных поручений. Однако при этом Сергей Скуратовский хотел избежать ипотечных обязательств и получить возможность продать построенную жилую недвижимость.

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Махинации во время строительства

Чтобы претворить свой план в жизнь и организовать противоправное отчуждение права требования банка через соответствующее Нацагентство и госпредприятие, бывший председатель Комитета ВР привлек к схеме также:

начальника отделения Главного следственного управления СБУ (сегодня занимает руководящую должность в Центральном аппарате ДБР),

руководителя подразделения АРМА,

руководства государственного предприятия "СЕТАМ",

оценщиков.

Как сообщили в САП, организованная группа использовала поддельные официальные документы, а также предоставляла и получала неправомерную выгоду. В результате ей удалось добиться выкупа недвижимости по заниженной стоимости на подконтрольное юридическое лицо.

По данным правоохранителей, благодаря воплощению преступной схемы банковское учреждение получило ущерб более чем на 112 миллионов гривен.

Заметим, что САП прямо не называет имени фигуранта дела, однако, по данным журналиста Олега Новикова, говорится именно о бывшем главе Комитета ВР по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Сергея Скуратовского взяли под стражу

4 января следственный судья ВАКС избрал бывшему нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернатива ей – внесение залога более чем в 40 миллионов гривен. Если же залог за Сергея Скуратовского все-таки внесут, то он будет обязан:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду,

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда,

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы,

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями,

сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт/паспорта для выезда за границу.

Задержали еще одного фигуранта дела

Отметим, что ранее под стражу был взят заместитель начальника управления Главного следственного управления ГБР Виталий Кучерук, подозреваемый в участии в вышеупомянутой схеме. На момент ее воплощения в жизнь он работал начальником отделения Главного следственного управления СБУ.

По версии следствия он специально зарегистрировал уголовное производство и в его пределах обеспечил наложение ареста и передачу в АРМА прав требования по кредиту Скуратовского. Далее начальник АРМА и должностные лица ГП "СЕТАМ" обеспечили победу подконтрольной нардепу компании на электронных торгах, при этом по цене, заниженной на 112 миллионов гривен.

То есть право требования на 128 млн грн было продано всего за 16 миллионов гривен,

– отметил журналист Олег Новиков.

Однако 4 января стало известно, что за него внесли залог в размере 9,92 миллиона гривен, поэтому подозреваемый теперь под обязанностями.