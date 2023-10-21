Об изменениях сообщают российские СМИ, передает 24 Канал. Новым командующим назначили Виктора Афзалова. Очевидно, Путин напрасно надеется, что такие изменения принесут хоть какой-то положительный результат. В то же время стране-террористке не удастся реализовать ни один свой замысел.

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Возможные перестановки в российской армии

Официальных сообщений от так российского "минобороны" не было. Возможно, они еще не знают, как подать увольнение "Армагедона". Тем временем тот после многочисленных слухов об аресте "засветился" в Алжире. Сообщалось, что он может собирать останки вагнеровцев после того, как Евгений Пригожин вроде бы отправился на концерт к Кобзону.

Чем "прославился" Афзалов, информации мало. Известно, что занимал должность начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса "легендарной" российской ПВО. Кроме того, – дослужился до начальника штаба – первого заместителя командующего армиями ВКС и ПВО.

Теперь российские оккупанты смогут с еще большим вдохновением врать о работе "фантастической" (спойлер – нет) ПВО. Эти басни – уже давно не новые и никому не интересные.