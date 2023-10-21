Про зміни повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Новим командувачем призначили Віктора Афзалова. Вочевидь Путін марно сподівається, що такі зміни принесуть хоч якийсь позитивний результат. Водночас країні-терористці не вдасться реалізувати жодного свого задуму.

Зверніть увагу Путін вірить, що перемагає: російський опозиціонер висміяв недолугі жарти президента

Імовірні перестановки в російській армії

Офіційних повідомлень від так російського "міноборони" не було. Можливо, вони ще не знають, як подати звільнення "Армагедона". Тим часом той після численних чуток про арешт "засвітився" в Алжирі. Повідомляли, що він може збирати рештки вагнерівців після того, як Євгеній Пригожин начебто вирушив на концерт до Кобзона.

Чим "прославився" Афзалов, інформації мало. Відомо, що він обіймав посаду начальника розрахунку відділення бойового управління групи зенітних ракетних дивізіонів корпусу "легендарної" російської ППО. Окрім того, – дослужився до начальника штабу - першого заступника командувача арміями ВПС і ППО.

Тепер російські окупанти зможуть зі ще більшим натхненням брехати про роботу "фантастичної" (спойлер – ні) ППО. Ці байки – вже давно не нові та нікому не цікаві.