Бывший участник талант-шоу получил подозрение за сотрудничество с оккупантами

Прокуратура сообщила о подозрении в коллаборационизме бывшему участнику талант-шоу Сергею Агаркову. Муж согласился сотрудничать с оккупантами.

Сергей Агарков стал популярным после участия в шоу "Украина имеет талант" в 2010 году, где демонстрировал разные трюки – бил себя топором в живот, засовывал в нос гвозди и глотал горящий факел. Однако с 2014 года начал заниматься антиукраинской деятельностью.

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Агарков сотрудничал с коллаборантами

Еще в 2014 году Агарков являлся руководителем организации "Союз народного единства" и одним из авторов сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии". Впоследствии уехал в Россию. Попал в базу "Миротворца".

Во время оккупации Балаклеи на Харьковщине, Агарков стал "заммэра", а в конце июля прошлого года стал так называемым "председателем Боровской ВГА". В качестве "председателя" псевдоадминистрации он проводил служебные совещания с руководителями коммунальных предприятий и государственных учреждений, которые функционировали во время оккупации в Боровой и обращался за помощью в решении определенных проблем в Россию.

Когда в Харьковской области началось контрнаступление, то Агарков сбежал вместе с российскими оккупантами. Решается вопрос об объявлении его в розыск.

Агарков на "Украина имеет талант": смотрите видео

Напомним, что в сентябре 2022 года ВСУ провели масштабное контрнаступление в Харьковской области, в рамках которого удалось освободить почти всю территорию области – под контролем врага остается северо-восточная часть региона. Контрнаступление и освобождение Харьковщины сорвало планы врага на проведение псевдореферендума, а коллаборанты бежали вместе с оккупантами.