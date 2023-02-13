На прошлой неделе задержанного правительство уволило с должности первого заместителя министра здравоохранения. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Как стало известно, экс-чиновник способствовал незаконной регистрации иностранных лекарственных средств недоказанного качества.

Важно! Предварительно, речь идет о задержании бывшего первого заместителя министра здравоохранения Александра Комарида, которого правительство уволило на прошлой неделе.

Он принял неправомерное решение о государственной регистрации по упрощенной процедуре зарубежного препарата, который фактически является биологически активной добавкой и нуждается в дополнительных исследованиях,

– отметили правоохранители.

Таким образом, этот БАД не мог быть зарегистрирован как лекарственное средство, тем более в "ускоренном" режиме.

В итоге экс-чиновнику сообщили о подозрении по статье о нарушении установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств.



СБУ задержала экс-чиновника / фото Служба безопасности Украины

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