Минулого тижня затриманого уряд звільнив з посади першого заступника міністра охорони здоров’я. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
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Як стало відомо, експосадовець сприяв незаконній реєстрації іноземних лікарських засобів недоведеної якості.
Він ухвалив неправомірне рішення щодо державної реєстрації за спрощеною процедурою зарубіжного препарату, який фактично є біологічно активною добавкою і потребує додаткових досліджень,
– зазначили правоохоронці.
У такий спосіб цей БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим більше у "прискореному" режимі.
У підсумку експосадовцю повідомили про підозру за статтею про порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів.
СБУ затримала експосадовця / фото Служба безпеки України
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