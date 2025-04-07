Сериал "Юношество" и отношения с подростками: как не упустить тот самый момент

Я спрашиваю себя, почему так трудно начать этот диалог? Возможно, потому что он стал неотъемлемой частью каждого дня и поэтому ощущается как нечто такое глубинное в мире, где бушует нестабильность? И поэтому как будто и привычное, и вызов одновременно. Прямо как в сериале "Юношество", где каждый эпизод напоминает маленький ключик к большому разговору, который мы все боимся начать.

Кто такой безопасный взрослый

Я смотрела этот сериал внимательно, заблаговременно выделив 4 часа, потому что где-то понимала, что если сделаю перерыв, то не досмотрю. Поэтому говорить будем о них, о наших подростках, и нырнем сразу на глубину. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Безопасный взрослый. Уверена, эту фразу слышали все, потому что она звучит отовсюду. Но как-то не все для себя лично задумывались, а что же она значит? Только не для кого-то, а для вас лично? Что стоит за этими словами? Когда вы слышите эту фразу, какие ассоциации у вас возникают?

Часто мы не задумываемся глубоко, потому что если задумаемся, кое-что важное увидим о себе самих, о наших отношениях с самим собой, детьми, жизнью в целом, и придется с тем что-то делать. Потому что "развить" это уже не удастся.

А если спросить у подростка, знаете его ответ? Он будет звучать по-разному, но будет об одном: безопасный взрослый – это тот, кто слышит и видит меня в моем самом разном. Когда не надо прятать правду. Когда можно проявлять страхи. Когда можно...

У подростков действительно много запроса на "можно...?". Они постоянно испытывают эту грань "разрешение/запрет". Кто-то ее переходит. Кто-то нет. В этом возрасте много закладывается важного. Отношение к фундаментальным жизненным вещам: как бы формируется глубинный внутренний ответ на вопрос: "Мне есть место в этой жизни? Мне по силам моя жизнь?".

Как что-то важное осталось незамеченным

На мой взгляд, "Юношество" – это история о том, как что-то надломилось в отношениях между родителями и их подростком. Как что-то важное было незамеченно, и это стало роковым. Это история о том, как ребенок, несмотря на старания родителей, осталась в одиночестве с тяжелыми вызовами и не справился...

В период подросткового возраста родителям страшно, что их любовь становится для ребенка негодной, потому что ребенок может отталкивать привычные проявления любви. Родители не знают, что делать. Но дело в том, что любовь неизменна, а вот звучание любви может измениться под потребности ребенка. Если раньше вашим проявлением любви к ребенку, например, были объятия или подарки, а сейчас вы видите, что это не работает тогда... Измените звучание своей любви, учтите потребности ребенка на сегодня. Это сложно. Но взрослые это могут. Из любви к ребенку.

В этом сериале меня поразила своей глубинной правдивостью одна из линий сюжета, что была о взгляде отца. О том, как во время неудачи своего ребенка в игре, отцу было невыносимо от того, что над его сыном смеются игроки, другие родители и он... отвернулся. Оставил сына наедине с тем невыносимым для него.

Почему так? Потому что были определенные ожидания от сына, которому совсем не нравилась игра в футбол, а нравилось рисование. Но чтобы заслужить родительскую любовь, он был готов играть в футбол. Играл и проигрывал, прилагая свой максимум усилий, но отцу так не казалось.

Возможно, это сыграло ключевую роль, а возможно – нет. Но. В любом случае. Не отворачивайтесь от своих детей. Особенно тогда, когда они не соответствуют определенным вашим представлениям о них. Особенно тогда, когда они еще формируют представление о себе и поэтому так уязвимы к мнению окружающих.

Этот перечень можно продолжать и продолжать. Но. Просто. Не отворачивайтесь. Это не только о физическом действии, но и внутреннем. Часто мы можем быть рядом с нашими детьми, в одном доме, но нас могут разделять тысячи миль между сердцами.

Каждому подростку надо видеть, как папа и мама каждый день заглядывают в глаза с заботой, пониманием и поддержкой. Потому что это про: "Я хочу тебя знать. Я не до конца понимаю процессы, которые ты проживаешь. Но ты мой ребенок и я тебя люблю".

Подростки – как море

Сейчас мне пришла мысль, что если бы можно было этот текст превратить в мелодию, то это была бы партия виолончели и скрипок, что своим звучанием напоминали бы море, которое волнуется, не находит покоя, бушует, пенится, пытается выйти за берега, но не может. И это вовсе не от ярости, а от переизбытка ощущений, проживаний. Волны такие страшные, высокие... Кажется, что своими проявлениями разрушают все вокруг, но намерение другое у них – не разрушать, а быть услышанными.

А потом – тишина. Мелодия утихает, будто море вздохнуло. Становится так тихо-тихо, что видно как горизонт ниточкой тянется по всей гладкой поверхности воды...

Подростки как море. Я это точно знаю. И чтобы море впустило в свои глубины, нужно с пониманием относиться к его изменчивости и продолжать любить при любой погоде.

Знаете, подростковый возраст настолько важен, потому что вокруг того, что нам тогда хватило и не хватило мы строим нашу жизнь. Если присмотреться, это станет очевидным. Поэтому, среди всех возможных советов, самый важный – просто помните об этом.