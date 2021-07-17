В целом в помощи медиков нуждались 57 человек, 16 из них пришлось доставить в местные больницы. Среди них было, в частности, 7 детей.

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Ситуация на румынской трассе

Причиной такого большого количества ДТП, вероятно, является густой туман. Из-за него видимость на трассе Бухарест – Констанца не превышала 50 метров.

Румынские правоохранители, принимая во внимание ряд аварий, перекрыли 3-километровый участок дороги. На место прибыли пожарные, парамедики и другие экстренные службы.

Что происходит на трассе Бухарест – Констанца: смотрите видео

Где все это происходит

Говорится об автомагистрале A2, известной также как "Солнечная автомагистраль". Она связывает Бухарест с Констанцей, городским портом на берегу Черного моря. Общая протяженность трассы – 206 километров.

Где расположена трасса Бухарест – Констанца: смотрите на карте