Загалом допомоги медиків потребували 57 людей, 16 з них довелося доставити у місцеві лікарні. Серед них було, зокрема, 7 дітей.
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Ситуація на румунській трасі
Причиною такої великої кількості ДТП, ймовірно, є густий туман. Через нього видимість на трасі Бухарест – Констанца не перевищувала 50 метрів.
Румунські правоохоронці, зважаючи на низку аварій, перекрили 3-кілометрову ділянку дороги. На місце прибули пожежники, парамедики й інші екстрені служби.
Що відбувається на трасі Бухарест – Констанца: дивіться відео
Де все це відбувається
Мовиться про автомагістраль A2, відому також як "Сонячна автомагістраль". Вона пов'язує Бухарест із Констанцою, міським портом на березі Чорного моря. Загальна протяжність траси – 206 кілометрів,
Де розташована траса Бухарест – Констанца: дивіться на карті