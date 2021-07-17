Загалом допомоги медиків потребували 57 людей, 16 з них довелося доставити у місцеві лікарні. Серед них було, зокрема, 7 дітей.

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Ситуація на румунській трасі

Причиною такої великої кількості ДТП, ймовірно, є густий туман. Через нього видимість на трасі Бухарест – Констанца не перевищувала 50 метрів.

Румунські правоохоронці, зважаючи на низку аварій, перекрили 3-кілометрову ділянку дороги. На місце прибули пожежники, парамедики й інші екстрені служби.

Що відбувається на трасі Бухарест – Констанца: дивіться відео

Де все це відбувається

Мовиться про автомагістраль A2, відому також як "Сонячна автомагістраль". Вона пов'язує Бухарест із Констанцою, міським портом на березі Чорного моря. Загальна протяжність траси – 206 кілометрів,

Де розташована траса Бухарест – Констанца: дивіться на карті