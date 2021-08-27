Серия взрывов в Кабуле: число погибших достигло 90, США ожидают продолжения атак террористов

Среди погибших при взрывах в Афганистане 26 августа – 12 военнослужащих армии США. В целом же погибли 90 человек.

По меньшей мере, так утверждают на американском новостном портале со ссылкой на афганского чиновника. Число раненых при этом в СМИ называют разное, посчитать точное количество пока сложно.

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Теракты в Афганистане 26 августа: что известно о количестве жертв и пострадавших

По официальным данным Пентагона, от взрывов в Кабуле 26 августа погибли 12 военнослужащих армии США, еще 15 получили ранения. Известно по меньшей мере о 2 мощных взрывах:

В первом случае террорист-смертник подорвал себя в толпе у входа в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле. Людей там было очень много, ведь есть еще тысячи желающих покинуть страну после того, как ее полностью захватили талибы.

Во втором случае взрыв прогремел у отеля, расположенном вблизи аэропорта (вероятно, причиной стал заминированный автомобиль).

Общее количество погибших в терактах – 90 человек, раненых – более 150. Такие цифры озвучил афганский чиновник. Ответственность за нападения взяли на себя в террористической организации "Исламское государство".

США не теряли столько военных уже 20 лет

Американский генерал Кеннет Маккензи сообщил СМИ, что погибшие 12 военных – это ужасная цифра.

Таких потерь в армия США не было за все 20 лет операции в Афганистане.

Маккензи добавил, что американские силы "готовы к мерам" против напавших: "24 на 7 мы ищем их".

президент США Джо Байден на брифинге ночью 27 августа также указал, что террористов найдут и накажут, и он уже приказал готовить удары против "Исламского государства".

Также генерал Маккензи сказал, что военные ожидают продолжения атак террористов: "Угроза не миновала".