Серия взрывов прогремела в Кривом Роге: есть пострадавшие и разрушения

Россия продолжает атаковать Украину. Утром 21 ноября серия взрывов прогремела в Кривом Роге.

Случилось это примерно в 10:19. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Кривом Роге

В 10:17 Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в Херсонской области, которая двигалась в направлении Николаевской области.

Уже через несколько минут мониторинговые каналы сообщили, что ракета прекратила свое существование в пределах Криворожского района на Днепропетровщине.

Там были слышны взрывы.

Предварительно была применена 1х неустановленная крылатая ракета,

– пишут мониторы.

Что известно о последствиях атаки

В местных телеграмм-каналах сообщили, что после взрыва есть задымление, а также слышна работа экстренных служб.

Сейчас известно о двух пострадавших. Это 32-летний мужчина и 24-летняя женщина. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Частично разрушено админздание. Повреждены две жилые двухэтажки,

– проинформировали в Днепропетровской ОВА в 11:06.

По состоянию на 11:39 количество пострадавших возросло до 15 человек, среди которых двое подростков – 17-летний парень госпитализирован, еще одному юноше 16 лет медицинская помощь была оказана на месте.

Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Всего в больницу доставили 9 человек.

По предварительной информации руководителя военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, было повреждено около 10 жилых домов. Информация уточняется.

"Штаб помощи людям разворачивается. Людям пострадавших домов будут выдаваться необходимые стройматериалы, коммунальные бригады. Если необходимо – помощь с расселением, принимаются заявления на материальную помощь от города", – написал он.