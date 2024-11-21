Сталося це приблизно о 10:19. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи у Кривому Розі
О 10:17 Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Херсонщині, яку рухалася у напрямку Миколаївщини.
Уже за декілька хвилин моніторингові канали повідомили, що ракета припинила своє існування в межах Криворізького району на Дніпропетровщині.
Там було чутно вибухи.
Попередньо було застосовано 1х невстановлену крилату ракету,
– пишуть монітори.
Згодом у місцевих телеграм-каналах повідомили, що після вибуху є задимлення, а також чутно роботу екстрених служб.
О 10:19 Повітряні сили також попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в низці областей.
Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті