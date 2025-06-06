Серия взрывов прогремела в Тернополе: туда прилетели и БпЛА, и крылатые ракеты

Тернопольская область оказалась под воздушной атакой врага. Ночью 6 июня там слышали много взрывов.

Пишет об этом Суспільне. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Смотрите также Враг запустил "Калибры" с юга

Воздушная атака на Тернополь 6 июня: что известно

Воздушную тревогу в Тернопольской области объявили в 00:55. Это одновременно со всеми западными областями.

На ту минуту актуальными для Украины были несколько воздушных угроз – это ударные БпЛА, баллистические ракеты, крылатые ракеты с юга ("Калибры") и с востока, выпущенные из Ту-95МС.

Тернополь около 3 – 4 утра атаковали массированно именно беспилотники. Как пишут СМИ, один из ударов длился 5 минут – все это время раздавалась серия взрывов. Также взрывы были и в другое время с разной периодичностью.

А через 10 минут после 4 утра в Тернополь прилетели крылатые ракеты. Причем это были и "Калибры", и ракеты с Ту-95. Город снова услышал серию взрывов, активно работала противовоздушная оборона.

Взрывы на Западе слышал также Луцк, и также несколько раз.

Воздушная тревога на момент публикации продолжается, все угрозы – актуальны.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетные обстрелы и другие опасности вы можете прочитать в нашем телеграме.