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Серия терактов в Сирии: более 200 погибших

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Теракты в Сирии
Теракты в Сирии / 5 Канал

Количество погибших в результате серии взрывов и нападений, устроенных террористами "Исламского государства" в провинции Эс-Сувейде на юго-западе Сирии, возросло до 183 человек.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на наблюдателей Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав людей.

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Ответственность за организацию терактов на себя взяла террористическая организация "Исламское государство".

По данным организации, среди 183 погибших – 89 гражданских лиц и 94 бойца проправительственных сил – в основном жители, которые взяли оружие для защиты своих домов.

Трое террористов-смертников подорвали взрывчатку в городе Сувейде, еще несколько взрывов произошли в селах на севере и востоке. Позже в городе произошел четвертый взрыв. Теракты в Эс-Сувейда сопровождались нападениями на окраине города.

Ранее сообщалось, что жертвами терактов стали 40 человек, более 30 пострадали.

Теги: Жертвы Теракт Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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