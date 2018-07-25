Серія терактів у Сирії: майже 200 загиблих

Кількість загиблих в результаті серії вибухів і нападів, влаштованих терористами "Ісламської держави" в провінції Ес-Сувейда на південному заході Сирії, зросла до 183 осіб.

Про це повідомляє Daily Mail. з посиланням на спостерігачів Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людей.

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Відповідальність за організацію терактів на себе взяла терористична організація "Ісламська держава".

За даними організації, серед 183 загиблих – 89 цивільних осіб і 94 бійця проурядових сил – в основному жителі, які взяли зброю для захисту своїх будинків.

Троє терористів-смертників підірвали вибухівку у місті Сувейда, ще кілька вибухів сталися у селах на північ та схід. Пізніше у місті стався четвертий вибух. Теракти в Ес-Сувейді супроводжувалися нападами на околиці міста.

Раніше повідомлялося, що жертвами терактів стали 40 людей, більше ніж 30 постраждали.