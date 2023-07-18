Мэр Мелитополя сообщил о взрывах ориентировочно в 12:20 18 июля. Перед этим адская ночь у россиян возле города была против 10 июля.

Смотрите также ВСУ продвигаются возле Клещиевки и Новодаровки: изменения карты боевых действий за неделю

Что происходит в Мелитополе

На Мелитопольском направлении громко,
– отметил Федоров.

По его словам, взрывы на Мелитопольском направлении раздались:

  • один мощный – слышали жители центральной части Мелитополя;
  • пять мощных – местные в Михайловке, что ориентировочно в 50 километрах от города.

Городской глава Мелитополя объяснил, что сейчас выясняет, что произошло.


Федоров обозначил, где взрывается у россиян / Карта из телеграм-канала мэра

Последние новости из Мелитополя

  • Мэр Мелитополя рассказал, что враги в городе продолжают укрепляться в ожидании Сил обороны Украины.
  • Более того, по словам Ивана Федорова, кроме фортификационных сооружений, российские захватчики готовят братские могилы и крематории.
  • Враги продолжают свозить в город свой личный состав. Чтобы его разместить, россияне в Михайловке выселили мирных жителей из их домов. Подробнее о временной деятельности врага в городе читайте здесь.