Міський голова Мелітополя повідомив про вибухи орієнтовно о 12:20 18 липня. Перед цим пекельна ніч у росіян біля міста була проти 10 липня.

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Що відбувається у Мелітополі

На Мелітопольському напрямку гучно,
– зазначив Федоров.

За його словами, вибухи на Мелітопольському напрямку пролунали:

  • один потужний – чули мешканці центральної частини Мелітополя;
  • п'ять потужних – місцеві у Михайлівці, що орієнтовно за 50 кілометрів від міста.

Міський голова Мелітополя пояснив, що наразі з'ясовує, що трапилось.


Федоров позначив, де вибухає в росіян / Карта з телеграм-каналу мера

Останні новини з Мелітополя

  • Міський голова Мелітополя розповів, що вороги у місті продовжують укріплюватись в очікуванні Сил оборони України.
  • Ба більше, за словами Івана Федорова, крім фортифікаційних споруд, російські загарбники готують братські могили та крематорії.
  • Вороги продовжують звозити у місто свій особовий склад. Щоб його розмістити, росіяни у Михайлівці виселили мирних мешканців з їхніх будинків. Детальніше про тимчасову діяльність ворога в місті читайте тут.