"Сертификат должен отобразиться мгновенно": в Минцифре дали советы для получения документа в Дия

Сейчас 4,8 миллиона украинцев успешно сгенерировали цифровые сертификаты вакцинации в Дия. Однако это удалось не всем, чаще всего проблемы возникают из-за "Дия.Подпись" и ошибке врачей.

Первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб отметил, что в Минцифры сейчас работают над решением соответствующих проблем. На данный момент их, условно, есть две.

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Проблемы с генерированием сертификата в действии

Не все пользователи готовы или смогли получить "Дия.Подпись". В то же время для таких граждан сертификат сразу был доступен на портале "Дия" с помощью других средств, отметил Выскуб.

Нашли техническое и юридическое решение и отключили электронную подпись как на портале, так и в приложении (нужно обновить до последней версии). Поэтому соответствующую проблему считают решенной.

Ошибки врачей при внесении данных о вакцинации и отсутствии необходимых персональных данных о пациенте в электронной системе здравоохранения.,

– написал Алексей Выскуб.

Он добавил, что медики работают в очень сложных эмоциональных условиях и при значительной нагрузке. Как результат – ошибки в сериях вакцин и тому подобное.

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Сертификат должен отобразиться мгновенно

"Важным нюансом остается время введения врачом информации. Те, кто сразу вносят при пациенте – почти не допускают ошибок или имеют шанс исправить сразу. Если врач из-за нагрузки откладывает ввод данных, то велика вероятность, что привитый не увидит сертификат", – написал Выскуб.

Первый заместитель главы Минцифры призвал граждан в случае, если врач внес данные сразу при вакцинации – проверять сертификат в Дия, не покидая пункта прививки.

"После осуществления записи сертификат должен отобразиться мгновенно (реже до 5 минут). Иначе врач должен проверить внесенные данные", – отметил Выскуб.

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Текст публикации Алексея Выскуба:

На сегодня 4,8 млн украинцев успешно сгенерировали цифровые ковидные сертификаты в Дия, из них 1 млн – за последнюю неделю. Но проблем еще хватает, и мы работаем 24/7 над их решением. Условно все проблемы можно поделить на две:

Дия.Подпись. Не все пользователи готовы/смогли получить такую подпись. Но для таких граждан сертификат сразу был доступен на портале Дия с помощью других средств.

Впрочем, на прошлых выходных мы нашли техническое и юридическое решение и отключили электронную подпись как на портале, так и в приложении (нужно обновить до последней версии). Поэтому эту проблему считаем решенной.

Ошибки врачей при внесении данных о вакцинации и отсутствии необходимых персональных данных о пациенте в электронной системе здравоохранения.

Тысячи мобильных бригад и десятки тысяч врачей по всей стране работают в очень сложных эмоциональных условиях и при значительной нагрузке. Как результат – ошибки в сериях вакцин и тому подобное.

Совместно с МОЗ и НСЗУ имеем четкий план автоматизации работы врачей для предотвращения таких действий. Первые два фикса к Электронной системе здравоохранения были сделаны на прошлой неделе, еще несколько – на этой, а также домашнюю работу должны сделать разработчики медицинских информационных систем.

Впрочем, важным нюансом остается время введения врачом информации. Те, кто сразу вносят при пациенте – почти не допускают ошибок или имеют шанс исправить сразу. Если врач из-за нагрузки откладывает ввод данных, то велика вероятность, что привитый, впоследствии, так и не увидит свой сертификат. А потом начинается долгий путь поиска виноватого и ошибки... Это организационная задача всех регионов и городов. Приобщаемся к ее решению.

И прошу всех! Если врач внес ваши данные сразу при вакцинации – проверяйте сертификат в Дия, не покидая пункта прививки. После осуществления записи сертификат должен отобразиться мгновенно (реже до 5 мин). Иначе врач должен проверить внесенные данные.