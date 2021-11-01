Перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб зазначив, що в Мінцифри наразі працюють над розв'язанням відповідних проблем. Наразі їх, умовно, є дві.

Зверніть увагу Жодних "викрутасів" головою: Дія спростила отримання COVID-сертифікату

Проблеми з генеруванням сертифікату в Дії

Не всі користувачі готові чи змогли отримати "Дія.Підпис". Водночас для таких громадян сертифікат одразу був доступним на порталі Дія за допомогою інших засобів, зазначив Вискуб.

Знайшли технічне та юридичне рішення й відключили електронний підпис як на порталі, так і в застосунку (потрібно оновити до останньої версії). Тож відповідну проблему вважають розв'язаною.

Помилки лікарів при внесені даних про вакцинацію та відсутність необхідних персональних даних про пацієнта в Електронній системі охорони здоров'я. Ця проблема набагато складніша,

– написав Олексій Вискуб.

Він додав, що медики працюють у дуже складних емоційних умовах та при значному навантажені. Як результат – помилки в серіях вакцин тощо.

Читайте також Як самостійно перевірити документи в додатку "Дія"

Сертифікат має відобразитися миттєво

"Важливим нюансом залишається час введення лікарем інформації. Ті, хто одразу вносять при пацієнті – майже не допускають помилок або мають шанс виправити одразу. Якщо лікар через навантаження відкладає введення даних, то велика ймовірність, що щеплений не побачить сертифікат", – написав Вискуб.

Перший заступник глави Мінцифри закликав громадян у разі, якщо лікар вніс дані одразу при вакцинації – перевіряти сертифікат в Дії, не покидаючи пункту щеплення.

"Після здійснення запису сертифікат має відобразитися миттєво (рідше до 5 хвилин). Інакше лікар має перевірити внесені дані", – зазначив Вискуб.

Не пропустіть Як отримати вакцину, якщо купили COVID-сертифікат: пояснення Кузіна

Текст публікації Олексія Вискуба:

На сьогодні 4,8 млн українців успішно згенерували цифрові ковідні сертифікати в Дії, з них 1 млн - за останній тиждень. Але проблем ще вистачає і ми працюємо 24/7 над їх вирішенням. Умовно всі проблеми можна поділити на дві:

Дія.Підпис. Не всі користувачі готові/змогли отримати такий підпис. Але для таких громадян сертифікат відразу був доступним на порталі Дія за допомогою інших засобів.

Втім, на минулих вихідних ми знайшли технічне та юридичне рішення й відключили електронний підпис як на порталі, так і в застосунку (потрібно оновити до останньої версії). Тож цю проблему вважаємо вирішеною.

Помилки лікарів при внесені даних про вакцинацію та відсутність необхідних персональних даних про пацієнта в Електронній системі охорони здоров'я. Ця проблема набагато складніша.

Тисячі мобільних бригад та десятки тисяч лікарів по всій країні працюють у дуже складних емоційних умовах та при значному навантажені. Як результат – помилки в серіях вакцин тощо.

Спільно з МОЗ та НСЗУ маємо чіткий план автоматизації роботи лікарів для унеможливлення таких дій. Перші два фікси до Електронної системи охорони здоров'я були зроблені минулого тижня, ще кілька - на цьому, а також домашню роботу мають зробити розробники медичних інформаційних систем.

Втім, важливим нюансом залишається час введення лікарем інформації. Ті, хто одразу вносять при пацієнті – майже не допускають помилок або мають шанс виправити одразу. Якщо лікар через навантаження відкладає введення даних, то велика вірогідність, що щеплений, згодом, так і не побачить свій сертифікат. А потім починається довгий шлях пошуку винуватого та помилки... Це організаційне завдання всіх регіонів та міст. Долучаємося до його рішення.

І прошу всіх! Якщо лікар вніс ваші дані одразу при вакцинації – перевіряйте сертифікат в Дії, не покидаючи пункту щеплення. Після здійснення запису сертифікат має відобразитися миттєво (рідше до 5 хв). Інакше лікар має перевірити внесені дані.